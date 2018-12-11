Кто сегодня в числе тех, кому доверено продвигать II Европейские игры?





Фото Тамары Хамицевич





Дарья Домрачева и Ани Лорак. Кто уже в списке звездных послов II Европейских игр?





«Звездные послы» — это информационный проект, который запустила дирекция II Европейских игр в сентябре 2018 года. В число послов обещали включать известных общественных деятелей, выдающихся личностей из мира спорта, искусства и культуры.





И первой ласточкой вполне ожидаемо стала Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси.





— Буду стараться достойно пройти этот путь. Вместе с остальными коллегами — звездными послами будем стремиться качественно сделать нашу работу, помочь всему миру узнать о таком супермероприятии в моей родной стране, — сказала Дарья, принимая сертификат звездного посла.









Затем примеру Дарьи последовали народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон) Ольга Мазурёнок, телеведущая и блогер Анна Бонд, пианист и дирижер Ростислав Кример, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.





Наконец, на концерте «Золотой граммофон — 2018» в «Минск-Арене» команда звездных послов II Европейских игр пополнилась еще одним известным легионером: народной артисткой Украины певицей Ани Лорак. Передавая соответствующий сертификат в руки Лорак, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин выразил уверенность, что огромная армия музыкальных поклонников соединится с армией спортивных болельщиков и в 2019-м они вместе отметят яркое спортивное событие в Минске.



