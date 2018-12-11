﻿ Кто сегодня в числе тех, кому доверено продвигать II Европейские игры?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто сегодня в числе тех, кому доверено продвигать II Европейские игры?

11.12.2018 21:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Список звездных послов II Европейских игр постоянно пополняется, узнал корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото Тамары Хамицевич


Дарья Домрачева и Ани Лорак. Кто уже в списке звездных послов II Европейских игр?

«Звездные послы» — это информационный проект, который запустила дирекция II Европейских игр в сентябре 2018 года. В число послов обещали включать известных общественных деятелей, выдающихся личностей из мира спорта, искусства и культуры.

И первой ласточкой вполне ожидаемо стала Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси.

— Буду стараться достойно пройти этот путь. Вместе с остальными коллегами — звездными послами будем стремиться качественно сделать нашу работу, помочь всему миру узнать о таком супермероприятии в моей родной стране, — сказала Дарья, принимая сертификат звездного посла.


Затем примеру Дарьи последовали народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон) Ольга Мазурёнок, телеведущая и блогер Анна Бонд, пианист и дирижер Ростислав Кример, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Наконец, на концерте «Золотой граммофон — 2018» в «Минск-Арене» команда звездных послов II Европейских игр пополнилась еще одним известным легионером: народной артисткой Украины певицей Ани Лорак. Передавая соответствующий сертификат в руки Лорак, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин выразил уверенность, что огромная армия музыкальных поклонников соединится с армией спортивных болельщиков и в 2019-м они вместе отметят яркое спортивное событие в Минске.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список звездных послов II Европейских игр постоянно пополняется, узнал корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика