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Ждать команды НХЛ в Россию не приходится из-за политической ситуации – президент ИИХФ

11.12.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Президент ИИХФ Рене Фазел считает пока невозможным приезд клубов Национальной хоккейной лиги в Россию.

"Судя по тому, что я знаю и что слышу, ждать приезда североамериканцев в Россию не приходится. Не приходится из-за политической ситуации. Конечно, было бы здорово привезти в Россию Александра Овечкина и Евгения Малкина, "Вашингтон" и "Питтсбург", но в НХЛ скептически смотрят на это. Посмотрим, время покажет. В любом случае это требует и колоссальных финансовых затрат", — цитирует Фазела "Прессбол" со ссылкой на "Р-Спорт".

Ранее вице-президент СКА, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг заявил, что обсуждается вариант проведения матча команд КХЛ и НХЛ.

 
 
Ссылка на источник 24
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Президент ИИХФ Рене Фазел считает пока невозможным приезд клубов Национальной хоккейной лиги в Россию.
 
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