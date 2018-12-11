«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вырвали путевки в плей-офф Лиги чемпионов

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в последнем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов вырвали путевки в плей-офф турнира.



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Примечательно, что оба клуба оставили за бортом турнира итальянские клубы. «Ливерпуль» благодаря Мохамеда Салаха обыграл со счетом 1:0 «Наполи». В этой же группе «ПСЖ» без проблем разобрался в гостях с «Црвеной Звездой» — 4:1.

Итоговое положение: 1. «ПСЖ» — 11, 2. «Ливерпуль» — 9, 3. «Наполи» — 9, 4. «Црвена Звезда» — 4.

«Тоттенхэм» на последних минутах вырвал ничью в гостевом матче против «Барселоны» — 1:1. «Интер», в свою очередь, не смог обыграть нидерландский ПСВ — 1:1.

Итоговое положение: 1. «Барселона» — 14, 2. «Тоттенхэм» — 8, 3. «Интер» — 8, 4. ПСВ — 2.

Сеянный из первой корзины московский «Локомотив» не пробился даже в Лигу Европы, проиграв в последнем туре «Шальке-04» — 0:1. В другом матче группы «Галатасарай» уступил на своем поле «Порту» — 2:3.

Итоговое положение: 1. «Порту» — 16, 2. «Шальке-04» — 11, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 3.

В группе «А» дортмундская «Боруссия» вырвала первое место в квартете, обыграв в гостях «Монако», — 2:0. «Атлетико» же сыграл вничью с «Брюгге» — 0:0.

Итоговое положение: 1. «Боруссия» — 13, 2. «Атлетико» — 13, 3. «Брюгге» — 6, 4. «Монако» — 1.