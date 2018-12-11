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Победы, бизнес, инновации: Банку БелВЭБ исполняется 27 лет!
декабрь 2017
Банк запустил новый
январь 2018
Коллектив Национальной библиотеки Беларуси отмечен премией Президента Беларуси "За духовное возрождение" за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины.
Многотомное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины» - совместный проект Банка БелВЭБ и Национальной библиотеки, который длился на протяжении пяти лет (2013–2017 гг.). За этот период было выпущено 25 книг, напечатанных Франциском Скориной в Праге (1517–1519 гг.) и Вильно (1522–1525 гг.).
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Банк начал эмитировать самые престижные карты среди продуктов платежной системы
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Контакт-центр банка заработал в популярных мессенджерах – WhatsАpp, Viber и Skype в режиме 24/7, а лучшие клиенты среди юридических лиц получили награды от Банка БелВЭБ.
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Банк БелВЭБ первым из коммерческих банков Беларуси в 2018 году подписал соглашение с Банком развития по содействию развитию бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
февраль 2018
Банк получил достойную оценку от международного агентства Fitch Ratings, которое повысило его рейтинг до уровня «B», прогноз «Стабильный».
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За минувший год в жизни банка произошло много знаменательных событий. Главные из них в нашей подборке.
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