Победы, бизнес, инновации: Банку БелВЭБ исполняется 27 лет!

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декабрь 2017

Банк запустил новый овердрафт – «Калi ласка» , по которому предусмотрен 20-дневный grace-период с процентной ставкой 0,001% годовых, а также разместил собственные облигации для юридических лиц, номинированные в белорусских рублях и долларах.

январь 2018

Коллектив Национальной библиотеки Беларуси отмечен премией Президента Беларуси "За духовное возрождение" за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины.

Многотомное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины» - совместный проект Банка БелВЭБ и Национальной библиотеки, который длился на протяжении пяти лет (2013–2017 гг.). За этот период было выпущено 25 книг, напечатанных Франциском Скориной в Праге (1517–1519 гг.) и Вильно (1522–1525 гг.).

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Банк начал эмитировать самые престижные карты среди продуктов платежной системы Visa – Infinite . Этот сегмент карточек Visa предназначен для состоятельных людей, их владельцам предоставляются обширные привилегии во время путешествий, развлечений и в повседневной жизни.

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Контакт-центр банка заработал в популярных мессенджерах – WhatsАpp, Viber и Skype в режиме 24/7, а лучшие клиенты среди юридических лиц получили награды от Банка БелВЭБ.

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Банк БелВЭБ первым из коммерческих банков Беларуси в 2018 году подписал соглашение с Банком развития по содействию развитию бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

февраль 2018

Банк получил достойную оценку от международного агентства Fitch Ratings, которое повысило его рейтинг до уровня «B», прогноз «Стабильный».



