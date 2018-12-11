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Лекция Аники Вальке "Ханна Арендт о беженцах после Первой мировой войны"
12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Публичную лекцию «Конец прав человека? Ханна Арендт о беженцах и этнических меньшинствах после Первой мировой войны … и о настоящих временах» прочитает Аника Вальке 16 декабря в 15:00 в Пространстве КХ.
Распад главных европейских империй в результате Первой мировой войны привел к огромному числу беженцев и лиц без гражданства. Философ Ханна Арендт (1906-1975) пыталась проанализировать эту ситуацию, возникшую вокруг перемещенных лиц и этнических меньшинств в межвоенный период, и безрезультатные усилия международного сообщества гарантировать им доступ к фундаментальным правам.
О лекторе - доктор Аника Вальке (Германия-США), доцент истории в Университете им. Вашингтона в г. Сент-Луис (США).
Лекция состоится в рамках выставки «100 лет после Великой войны /1914 – 1918 гг. /», которая будет проходить в Пространстве КХ с 15 по 22 декабря.
Что: Публичная лекция Аники Вальке ««Конец прав человека? Ханна Арендт о беженцах и этнических меньшинствах после Первой мировой войны … и о настоящих временах»
Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест
Когда: 16 декабря 15:00
Вход: бесплатно
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