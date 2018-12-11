Новый микрорайон будет строиться (и уже строится) на Вульке, участок между "старой" Вулькой и Ковельским шоссе.



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Новая пожарная часть строится совсем рядом, у парка Тысячелетия.



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А вот и сам парк, так он выглядит сейчас с высоты.



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Ещё есть где "развернуться":



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И снова пожарная часть, её обещали сдать в мае будущего года.



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Полетаем?