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Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается
12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Новый микрорайон будет строиться (и уже строится) на Вульке, участок между "старой" Вулькой и Ковельским шоссе.
Новая пожарная часть строится совсем рядом, у парка Тысячелетия.
А вот и сам парк, так он выглядит сейчас с высоты.
Ещё есть где "развернуться":
И снова пожарная часть, её обещали сдать в мае будущего года.
Полетаем?
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Новый микрорайон будет строиться (и уже строится) на Вульке, участок между "старой" Вулькой и Ковельским шоссе. Новая пожарная часть строится совсем рядом, у парка...
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