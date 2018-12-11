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Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый микрорайон будет строиться (и уже строится) на Вульке, участок между "старой" Вулькой и Ковельским шоссе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61477.php

Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

Новая пожарная часть строится совсем рядом, у парка Тысячелетия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61477.php

Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

А вот и сам парк, так он выглядит сейчас с высоты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61477.php

Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

Ещё есть где "развернуться":


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61477.php

Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

И снова пожарная часть, её обещали сдать в мае будущего года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61477.php

Новый "заречный" микрорайон с высоты - Вулька расстраивается

Полетаем?

 
 
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Новый микрорайон будет строиться (и уже строится) на Вульке, участок между "старой" Вулькой и Ковельским шоссе. Новая пожарная часть строится совсем рядом, у парка...
 
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