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Неизвестная жизнь найдена под землёй
Группа учёных Deep Carbon Observatory сделала сенсационную находку. Под материками и океанами нашей планеты найдено сто триллионов квадриллионов живых организмов, многие из них ранее не известны науке.
Общая масса найденной экосистемы достигает 15-23 миллиарда тонн. Для сравнения, эта биомасса в сотни раз превышает массу всех людей на Земле.
Учёные брали пробы из подводных и наземных скважин глубиной от 2,5 до 5 километров. Анализ проб показал, что в недрах обитает 70% бактерий и архей от всех микроорганизмов Земли. Питание на таких глубинах организмы получают за счёт окисления неорганических веществ. Побочный продукт жизнедеятельности организмов – метан.
Открытие учёных совпало с началом работ нового зонда InSight на поверхности Марса, в задачи которого входит глубокое бурение марсианских пород в поисках следов марсианской жизни.
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Группа учёных Deep Carbon Observatory сделала сенсационную находку. Под материками и океанами нашей планеты найдено сто триллионов квадриллионов живых организмов, многие из...
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