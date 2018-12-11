Неизвестная жизнь найдена под землёй

Общая масса найденной экосистемы достигает 15-23 миллиарда тонн. Для сравнения, эта биомасса в сотни раз превышает массу всех людей на Земле.





Учёные брали пробы из подводных и наземных скважин глубиной от 2,5 до 5 километров. Анализ проб показал, что в недрах обитает 70% бактерий и архей от всех микроорганизмов Земли. Питание на таких глубинах организмы получают за счёт окисления неорганических веществ. Побочный продукт жизнедеятельности организмов – метан.





Открытие учёных совпало с началом работ нового зонда InSight на поверхности Марса, в задачи которого входит глубокое бурение марсианских пород в поисках следов марсианской жизни.