Теракт в Страсбурге: трое убитых 12 раненых

"С 19:50 мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек", – заявил Кастанер на пресс-конференции в Страсбурге. По его словам, пострадали еще 12 человек.

СМИ заявляли о четырех жертвах.

Инцидент квалифицирован как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Личность злоумышленника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия на такси, поиски преступника продолжаются. В поисках мужчины задействованы около 350 силовиков.