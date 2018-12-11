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Теракт в Страсбурге: трое убитых 12 раненых
Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передают местные СМИ.
"С 19:50 мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек", – заявил Кастанер на пресс-конференции в Страсбурге. По его словам, пострадали еще 12 человек.
СМИ заявляли о четырех жертвах.
Инцидент квалифицирован как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.
Личность злоумышленника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия на такси, поиски преступника продолжаются. В поисках мужчины задействованы около 350 силовиков.
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Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передают местные СМИ.
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