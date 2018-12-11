«Я вышла замуж за Христа». Что такое освященная девственность?

Джессика Хейс купила себе свадебное платье, вуаль и кольцо. Но когда она стояла у алтаря перед епископом во время торжественного обряда, жениха рядом с ней не было.





Она выходила замуж за Иисуса Христа.

Джессике 41, и она называет себя освященной девой — это обет, принимаемый женщинами в католицизме, если они хотят посвятить свою жизнь Богу, став Христовыми невестами.

Даже в самой католической церкви об освященных девах мало кто знает, в том числе из-за того, что подобное посвящение себя Богу было публично санкционировано церковью лишь около 50 лет назад.

Во время церемонии освящения кандидатка, одетая, как невеста, в белое платье, дает пожизненный обет сохранять целомудрие и не вступать в сексуальные или романтические отношения.

Женщина также надевает обручальное кольцо — знак своего обручения с Христом.

«Меня часто спрашивают: так ты замужем? Я обычно вкратце объясняю, что я почти как монахиня и полностью предана Христу, но при этом живу в миру», — объясняет Джессика Хейс.



Обручальное кольцо становится для освященных дев символом их мистического соединения со Христом / Фото: JOE ROMIE

Джессика — одна из 254 «Христовых невест», живущих в США, согласно данным Американской ассоциации освященных дев, члены которой работают нянями, психологами, пожарными, бухгалтерами или даже занимаются бизнесом.

По данным исследования, проведенного в 2015 году, в мире насчитывается около 4 тысяч освященных девственниц, и в Ватикане говорят о всплеске интереса к этому роду служения в самых разных географических и культурологических зонах мира.

Как ожидается, к 2020 году их число достигнет пяти тысяч.

В отличие от монахинь, освященные девы не живут в закрытых общинах и не носят специальную одежду; они ведут светский образ жизни, работают и сами обеспечивают себя.

Для мужчин аналогичного вида служения в католичестве не существует.

«Я 18 лет работаю учителем. Я преподаю в той же старшей школе, которую и сама окончила», — говорит Джессика, живущая в городе Форт Вэйн, в штате Индиана.

«До того как посвятить себя этой форме служения, я осознала, что образ жизни, который ведут монахини, — в религиозной общине или апостольской миссии (форма евангелической деятельности), мне не подходит», — объясняет Джессика.



Самый значительный момент церемонии посвящения - это когда дева лежит, распростертая ниц перед алтарем / Фото: TODAY'S CATHOLIC/JOE ROMIE

Когда Джессика не занята преподаванием, она посвящает большую часть времени молитве и покаянию. Она отчитывается перед епископом и регулярно видится со своим духовным наставником.

«Я живу неподалеку, принадлежу приходу, который находится всего в двух милях от моего дома, и всегда готова прийти на помощь моим родным и друзьям. Кроме того, я преподаю, так что я весь день окружена людьми, но все-таки нахожу время, чтобы посвятить его Господу».

Раньше у Джессики были романтические отношения, но, по ее словам, они никогда не захватывали ее полностью.

«Было время, когда я думала, что мое призвание — супружеская жизнь, ведь это естественное желание для человека. Поэтому — да, я ходила на свидания, но никогда это не было чем-то серьезным».

Посвящение на всю жизнь

Девство было важным элементом жизни церкви, начиная с раннехристианских времен. В первые три столетия нашей эры многие давшие обет целомудрия женщины заплатили жизнью за свой выбор, став мученицами, прославляемыми церковью.



Святая Агнесса Римская - христианская мученица периода императора Диоклетиана. Она отвергла предложение сына римского префекта, дав обет безбрачия ради Христа / Фото: WIKICOMMONS

Среди них — святая Агнесса Римская, которую убили из-за того, что она хранила невинность, дав обет посвятить свою жизнь Богу.

В средние века практика мирского безбрачия во имя Господа пошла на убыль по мере роста популярности монашеской жизни. И возродилась только в 1971 году после принятия Ватиканом установления об освящении девственниц — документа, посредством которого Святой престол признал пожизненное женское девство добровольной формой жизни в лоне Церкви.

Джессика говорит, что никогда не думала о том, чтобы стать освященной девственницей до тех пор, пока не встретила своего духовного наставника, который, как она объясняет, стал задавать правильные вопросы.



На освящении Джессики присутствовали ее друзья и родственники / Фото: TODAY’S CATHOLIC/JOE ROMIE

Свое решение Джессика приняла в 2013 году, когда ей было 36 лет. Освящение состоялось двумя годами позже.

«Несмотря на то, что я исполняю сейчас те же обязанности, что и до освящения, разница есть, потому что полагаться на Господа как на супруга совсем не то же самое, что полагаться на него как на друга».

Жизнь в обществе, где вопросам сексуальности придается повышенное значение, может представлять определенную сложность для целомудренных женщин, решивших на всю жизнь отказаться от физической близости.

«Я думаю, самое сложное — это то, что тебя неправильно поймут, поскольку наш выбор выглядит как вызов сегодняшней культуре, — говорит Джессика. — Я часто слышу: о, так ты, получается, одинока. И мне приходится объяснять, что на первом месте для меня отношения с Господом и что мое тело принадлежит лишь Ему».

Физиологическая непорочность?

В июле прошлого года новый документ Ватикана взбудоражил общину освященных девственниц.



Для освященных девственниц теперь действуют новые правила

Наибольшие дебаты вызвал вопрос о том, должна ли женщина, избравшая путь освященной девы, быть невинной с физиологической точки зрения до того, как совершить обряд освящения?

В отличие от монахинь, которые принимают обет целомудрия лишь со дня пострижения, от Христовых невест ожидалось прежде, что они сохраняли девственность всю предыдущую жизнь.

В 88-м разделе нового документа Ватикан постановил, что «хранить свое тело в совершенном воздержании или блюсти добродетель целомудрия в образцовом виде» важно, но это не является непременным предварительным условием.

Иными словами, теперь можно не быть невинной, вступая в ряды освященных девственниц.

Американская ассоциация освященных девственниц, в рядах которой состоит Джессика, сочла новое руководство, распространенное Ватиканом, разочаровывающим.

В заявлении ассоциации говорится, что она была шокирована, узнав от матери-церкви, что физиологическая девственность не считается больше необходимым условием для ведения девственной жизни.

Джессика говорит, что хотела бы большей ясности в документе Святого престола, при этом она счастлива, что глава Римской католической церкви обратил свое внимание на таких женщин, как она.

«При этом в указании по-прежнему говорится, что кандидатки в освященные девственницы не должны состоять в браке или грубо попирать добродетель целомудрия», — добавляет она.



Ответственность за новых освященных дев несут местные епископы / Фото: JOE ROMIE

«Возможно, кто-то когда-то в прошлом проявил неразборчивость или, например, девушка подверглась изнасилованию и потеряла невинность, всё это не было их осознанным выбором», — говорит она.

В конечном итоге, говорит Джессика, речь идет о поощрении подобного рода служения среди женщин, исповедующих католицизм.

«Возможно, число освященных женщин растет, потому что люди нуждаются именно в таком служении Господу, и это именно то, в чем сейчас нуждается церковь», — рассуждает Джессика.