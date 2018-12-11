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Прямые линии в Вороновском районе

12.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Прямые линии в Вороновском районе

13 декабря с 10.00 до 11.00 начальник отдела экономики Вороновского райисполкома Галина Мечиславовна ЛАТАРЕВИЧ по телефону 2-51-36 проведет прямую линию по вопросам лицензионной деятельности в торговле, государственной поддержки предпринимательства, развития придорожного сервиса.

 

13 декабря с 15.00 до 17.00 первый заместитель начальника Вороновского РОВД подполковник милиции Юрий Валерьевич ЛАРИОНОВ по телефону 2-12-39 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

 

15 декабря с 9.00 до 12.00 управляющий делами Вороновского райисполкома Галина Францевна МАРТИНКЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

 
 
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13 декабря с 10.00 до 11.00 начальник отдела экономики Вороновского райисполкома Галина Мечиславовна ЛАТАРЕВИЧ по телефону 2-51-36 проведет прямую линию по вопросам...
 
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