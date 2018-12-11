«Маленький ужас НАТО» и ЗРК для АЭС: пять новых вооружений белорусской армии в 2018 году

С каждым годом арсенал белорусской армии пополняется новыми или модернизированными образцами боевой и специальной техники. 42.TUT.BY выбрал пять самых эффективных видов вооружений, которые купили белорусские Вооруженные силы в 2018 году.

Р-934УМ2 «Синица»

Очередная партия этих комплексов радиоразведки и технического анализа цифровой обработкой сигналов поступил в войска в декабре 2018 года. Основное назначение станции - создание помех для авиации, модулированных как по амплитуде сигнала, так и по частоте.



Изображение: YouTube/ВоенТВ

Такая станция способна нарушить координацию между самолетами, блокировать передачу данных с борта самолета разведчика или предотвратить наведение на цель самолетов ударной авиации противника.

Р-934УМ2 «Синица» способна автоматически сканировать и анализировать обнаруженные сигналы, после чего подавлять их как на земле, так и в воздухе. Дальность действия такой станции — 250 км.

Як-130

Еще в апреле министр обороны Андрей Равков анонсировал покупку четырех учебно-боевых самолетов Як-130. С виду это вполне безобидный самолет, предназначенный для приобретения и поддержания у летчиков навыков пилотирования, обучения элементам боевого применения по воздушным и наземным целям. Но вот его бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) позволяет не только имитировать, но и вести реальный воздушный бои и наносить точные удары по объектам на земле в условиях противодействия ПВО и средств РЭБ противника.



Фото: wikimedia.org

Благодаря открытой архитектуре БРЭО самолет можно оснащать различным оборудованием исходя из поставленных задач: если нужно это будет учебный самолет, а появится необходимость — штурмовик или истребитель.

У Як-130 есть восемь узлов для подвески вооружений, которые позволяют нести до 3000 кг боевой нагрузки: бомбы, ракеты, корректируемые боеприпасы, подвесные контейнеры с пушками. Журнал The National Interest даже назвал Як-130 «маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО».

Тор-М2

В ноябре концерн ВКО «Алмаз — Антей» досрочно передал Минобороны Беларуси партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект — 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд.



Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

Электроника Тор-М2 способна распознавать более 40 различных целей и отбирать наиболее опасные. Комплекс способен бороться с различными летательными аппаратами, управляемыми ракетами и другими видами высокоточного оружия, работая на средних, малых и предельно малых высотах (от 0,01 км) и в любых условиях.

БТР-70МБ1

В августе 2018 года белорусская армия получила 32 БТР-70МБ1. По сути это модернизация советской 70-ки, совмещенная с ее капитальным ремонтом.



Фото: Госкомвоенпром

На этой боевой машине установлен более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новая трансмиссия, другие раздаточная коробка и приводы управления.

Несмотря на возросший вес «семидесятки» (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.

Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.

Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства. Вооружение не изменилось — те же крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Т-72Б3

Еще десять танков Т-72Б3 получила белорусская армия в ноябре этого года. Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.



Фото: ВоенТВ

Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.

Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола и новый комплекс управляемого вооружения, который гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров.