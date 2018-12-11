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«Маленький ужас НАТО» и ЗРК для АЭС: пять новых вооружений белорусской армии в 2018 году
С каждым годом арсенал белорусской армии пополняется новыми или модернизированными образцами боевой и специальной техники. 42.TUT.BY выбрал пять самых эффективных видов вооружений, которые купили белорусские Вооруженные силы в 2018 году.
Р-934УМ2 «Синица»
Очередная партия этих
Такая станция способна нарушить координацию между самолетами, блокировать передачу данных с борта самолета разведчика или предотвратить наведение на цель самолетов ударной авиации противника.
Р-934УМ2 «Синица» способна автоматически сканировать и анализировать обнаруженные сигналы, после чего подавлять их как на земле, так и в воздухе. Дальность действия такой станции — 250 км.
Як-130
Еще в апреле министр обороны Андрей Равков анонсировал
Благодаря открытой архитектуре БРЭО самолет можно оснащать различным оборудованием исходя из поставленных задач: если нужно это будет учебный самолет, а появится необходимость — штурмовик или истребитель.
У Як-130 есть восемь узлов для подвески вооружений, которые позволяют нести до 3000 кг боевой нагрузки: бомбы, ракеты, корректируемые боеприпасы, подвесные контейнеры с пушками. Журнал The National Interest даже
Тор-М2
В ноябре концерн ВКО «Алмаз — Антей» досрочно передал Минобороны Беларуси партию зенитных ракетных
Электроника Тор-М2 способна распознавать более 40 различных целей и отбирать наиболее опасные. Комплекс способен бороться с различными летательными аппаратами, управляемыми ракетами и другими видами высокоточного оружия, работая на средних, малых и предельно малых высотах (от 0,01 км) и в любых условиях.
БТР-70МБ1
В августе 2018 года белорусская армия
На этой боевой машине установлен более мощный двигатель от БТР-80 — 8-цилиндровый дизельный мотор КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., новая трансмиссия, другие раздаточная коробка и приводы управления.
Несмотря на возросший вес «семидесятки» (с прежних 11,5 до 13 тонн), на динамике машины это нисколько не сказалось: во время испытаний БТР-70МБ1 разогнался до 92 км/ч.
Мотострелкам в БТР-70МБ1 будет комфортнее: высота десантного отделения увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.
Более качественную связь по помехозащищенному каналу связи новой машине будет обеспечивать цифровая радиостанция Р-181−50ТУ «Дрофа» белорусского производства. Вооружение не изменилось — те же крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ.
Т-72Б3
Еще десять танков Т-72Б3
Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.
Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола и новый комплекс управляемого вооружения, который гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров.
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Перевооружение белорусской армии, пускай и медленное, но происходит.
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