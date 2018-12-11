О путешествиях к звездам

Отправиться в путешествие к далеким звездам — это так круто! Многие из нас в детстве уж точно представляли себя космонавтами, покорителями далеких планет или первопроходцами на Марсе. Кто же не мечтал прикоснуться к звездам и заглянуть за самые далекие горизонты?

Однако если отбросить в сторону всю романтику и узнать немного больше реальных деталей, ваша жажда приключений может поубавиться. От всевозможных нежелательных последствий, связанных с жизнью в недружелюбной для человека среде, до проблем с адаптацией к условиям относительной невесомости, перед вами подборка из 10 ну очень неприятных побочных эффектов от пребывания за пределами земной атмосферы.



9. Западные астронавты пьют переработанную мочу

Доступ к свежей воде в космосе – это большая проблема. Большую часть воды американские астронавты на МКС получают из урины, которая пропускается через специальную очистную систему под названием Water Recovery System, разработанную NASA еще в 2009 году. Эта система позволяет экипажу восстанавливать большую часть всей жидкости, которую они теряют во время мочеиспускания, и когда потеют, или ту воду, которая тратится на чистку зубов и приготовление напитков. Американские астронавты перерабатывают не только свою урину, но и продукты жизнедеятельности российских космонавтов, поскольку русские исследователи отказываются использовать собственную мочу для питья. По словам Лэйна Картера (Layne Carter), координатора проекта по очистке воды для МКС, переработанная вода на вкус точно такая же, как и обычная бутилированная.



8. Астронавты страдают от мышечной и костной деградации и стареют раньше, чем обычно

Среда микрогравитации космоса вызывает преждевременное старение. Кожа астронавтов стареет быстрее, становится суше и тоньше за меньший срок, и она чаще чешется. Но и это не так страшно как то, что даже кости и мышцы космических путешественников становятся более слабыми и уязвимыми. Каждый месяц пребывания за пределами земной атмосферы астронавты теряют примерно по 1% мышечной массы и по 2% костной массы. Выходит, что если ученый отправляется на МКС на срок в 4-6 месяцев, он потеряет примерно 11% костной массы, что звучит не только довольно жутко, но и небезопасно.

Во время полета страдают также кровеносные сосуды. Они становятся более тугими и плотными, снижается общая эластичность, и их здоровье ухудшается так сильно, как будто астронавт состарился на целых 20-30 лет за несколько месяцев. Такие изменения означают, что ученые, прожившие на МКС достаточно долго, рискуют в будущем пережить сердечный приступ или инсульт.