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Полезные свойства мускатного ореха
12.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Вечнозеленое дерево, которое дает нам плоды мускатного ореха, может жить до 100 лет и первые 40 лет своей жизни давать плоды. За год одно мускатное дерево дает более тысячи орехов, которые внешним видом напоминают абрикос.
Качественный продукт можно получить с орехов, которые цвели 3–4 месяца. Именно из этих плодов можно извлечь максимум пользы, употребляя измельченный мускатный орех в качестве специи, которая отличается насыщенным ароматом и сладковато-горьким привкусом.
Пользу мускатного ореха оценили жители Древнего Рима еще в начале I столетия. Однако широкое распространение сей продукт получил примерно тысячу лет назад. Уже тогда его применяли как стимулятор работы мозга и средство для борьбы с усталостью. Также мускатный орех помогал справиться с чувством тревоги.
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Вечнозеленое дерево, которое дает нам плоды мускатного ореха, может жить до 100 лет и первые 40 лет своей жизни давать плоды. За год одно мускатное дерево дает более...
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