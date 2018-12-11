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10 самых странных и прекрасных памятников, установленных животным

12.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Некоторые памятники, установленные для того, чтобы животное или группу животных навсегда запомнили, оказались настолько огромными, или откровенно странными, что о них нельзя не сказать. Вот 10 весьма заметных памятников животным.

10. Памятник лабораторным мышам
Науку двигали вперед усилия некоторых странных персонажей. Однако исследователям не следует слишком гордиться. Многие жертвы во имя науки были принесены грызунами.

Лабораторные мыши и крысы позволили нам достичь огромных успехов в медицине, генетике и ряде других областей. В одном исследовательском центре в России было решено, что роль этих грызунов должна быть отмечена строительством мемориала.

 
 
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Некоторые памятники, установленные для того, чтобы животное или группу животных навсегда запомнили, оказались настолько огромными, или откровенно странными, что о...
 
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