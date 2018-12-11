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10 самых странных и прекрасных памятников, установленных животным
12.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Некоторые памятники, установленные для того, чтобы животное или группу животных навсегда запомнили, оказались настолько огромными, или откровенно странными, что о них нельзя не сказать. Вот 10 весьма заметных памятников животным.
10. Памятник лабораторным мышам
Лабораторные мыши и крысы позволили нам достичь огромных успехов в медицине, генетике и ряде других областей. В одном исследовательском центре в России было решено, что роль этих грызунов должна быть отмечена строительством мемориала.
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Некоторые памятники, установленные для того, чтобы животное или группу животных навсегда запомнили, оказались настолько огромными, или откровенно странными, что о...
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