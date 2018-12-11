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Названы лучшие европейские стартапы
Премию StartUp Europe Awards, которую называют
В номинации "Туризм" победил португальский стартап Live Electric Tours. Проект предлагает туристам аренду электромобилей для ознакомительных поездок по Лиссабону. Авторы проекта разработали шесть красочных маршрутов.
В категории "Энергетика" жюри отдало лидерство испанскому Plactherm, системе экономного отопления, определяющей, какую часть помещения нужно обогреть и нагревающей нужный участок "умного" пола. Система помогает снизить расход энергии на 30%.
В номинации "Климат" победили македонцы, создавшие стартап Macedonian honey, который помогает восстанавливать популяцию пчел.
В "Креативной категории" лучшим назван ирландский стартап Popertee, помогающий брендам подбирать самую удачную локацию для мероприятий, анализируя потребности их целевой аудитории с помощью искусственного интеллекта.
Лучшим городом для развития стартапов в этом году стал Будапешт. Премию в этой категории вручили городскому агентству по развитию предпринимательства ВЕА.
Лучшим регионом для развития стартапов названо автономное сообщество Галисия в Испании.
Премия StartUp Europe Awards вручается ежегодно при участии Еврокомиссии. Ее цель - привлечь внимание к лучшим европейским проектам в сфере малого бизнеса.
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Премию StartUp Europe Awards, которую называют "Евровидением для стартапов", получили 18 проектов. В номинации "Туризм" победил португальский стартап Live Electric Tours. Проект...
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