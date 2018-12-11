Названы лучшие европейские стартапы

Премию StartUp Europe Awards, которую называют "Евровидением для стартапов" , получили 18 проектов.

В номинации "Туризм" победил португальский стартап Live Electric Tours. Проект предлагает туристам аренду электромобилей для ознакомительных поездок по Лиссабону. Авторы проекта разработали шесть красочных маршрутов.

В категории "Энергетика" жюри отдало лидерство испанскому Plactherm, системе экономного отопления, определяющей, какую часть помещения нужно обогреть и нагревающей нужный участок "умного" пола. Система помогает снизить расход энергии на 30%.

В номинации "Климат" победили македонцы, создавшие стартап Macedonian honey, который помогает восстанавливать популяцию пчел.

В "Креативной категории" лучшим назван ирландский стартап Popertee, помогающий брендам подбирать самую удачную локацию для мероприятий, анализируя потребности их целевой аудитории с помощью искусственного интеллекта.

Лучшим городом для развития стартапов в этом году стал Будапешт. Премию в этой категории вручили городскому агентству по развитию предпринимательства ВЕА.

Лучшим регионом для развития стартапов названо автономное сообщество Галисия в Испании.

Премия StartUp Europe Awards вручается ежегодно при участии Еврокомиссии. Ее цель - привлечь внимание к лучшим европейским проектам в сфере малого бизнеса.