|
Португалия получила "туристический Оскар"
Португалия одержала победу в главной номинации "туристического Оскара" - World Travel Awards 2018. Самая западная страна континента получила титул "Лучшего туристического направления мира" 2018 года. За Португалию проголосовало больше всего опрошенных туристов и представителей турбизнеса.
Лиссабон, столица страны, победила в двух номинациях - "Лучший город для путешествий" и "Лучшее направление для отдыха выходного дня". Отдых выходного дня очень популярен среди молодых европейцев.
Еще один регион Португалии, архипелаг Мадейра, признан "Лучшим островным направлением".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Португалия одержала победу в главной номинации "туристического Оскара" - World Travel Awards 2018. Самая западная страна континента получила титул "Лучшего туристического...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)