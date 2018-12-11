Португалия одержала победу в главной номинации "туристического Оскара" - World Travel Awards 2018. Самая западная страна континента получила титул "Лучшего туристического направления мира" 2018 года. За Португалию проголосовало больше всего опрошенных туристов и представителей турбизнеса.





Лиссабон, столица страны, победила в двух номинациях - "Лучший город для путешествий" и "Лучшее направление для отдыха выходного дня". Отдых выходного дня очень популярен среди молодых европейцев.

Еще один регион Португалии, архипелаг Мадейра, признан "Лучшим островным направлением".