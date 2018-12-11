ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Португалия получила "туристический Оскар"

12.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Португалия одержала победу в главной номинации "туристического Оскара" - World Travel Awards 2018. Самая западная страна континента получила титул "Лучшего туристического направления мира" 2018 года. За Португалию проголосовало больше всего опрошенных туристов и представителей турбизнеса.

Португалия получила "туристический Оскар"

Лиссабон, столица страны, победила в двух номинациях - "Лучший город для путешествий" и "Лучшее направление для отдыха выходного дня". Отдых выходного дня очень популярен среди молодых европейцев.

Еще один регион Португалии, архипелаг Мадейра, признан "Лучшим островным направлением".

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Португалия одержала победу в главной номинации "туристического Оскара" - World Travel Awards 2018. Самая западная страна континента получила титул "Лучшего туристического...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я вышла замуж за Христа». Что такое освященная девственность?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика