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Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

12.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В течение этого года редакторы американского сайта Motor1.com протестировали более сотни автомобилей. 10 из них получили самые лучшие результаты по таким критериям, как цена и стоимость владения, уровень безопасности, экстерьер и интерьер, технологии, двигатели.

10 место. Land Rover Range Rover HSE 2019
Оценка – 6,9/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

HSE - топовая модификация Range Rover. Цена на нее стартует в США с $86 860. За эти деньги предлагается привлекательный "внедорожный" дизайн, хороший набор систем активной безопасности и топливная экономичность.

9 место. Buick Enclave 2018
Оценка: 7,0/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Эксперты особо оценили просторность салона этого автомобиля и наличие продвинутой мультимедийно-информационной системы с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и способностью работать с Apple CarPlay и Android Auto. В базовой комплектации модель стоит около $40 тыс..

8 место. Nissan Murano 2018
Оценка: 7,0/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

В арсенале этого автомобиля - стильная внешность, технологичность и неожиданно экономичный двигатель V6. Базовая комплектация стоит $41 980.

7 место. Chevrolet Equinox Diesel
Оценка: 7,0/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Equinox Diesel оснащается 1,6-литровым дизельным мотором с турбонаддувом, мощностью 130 л.с. На тестах он получил высокие оценки за безопасность - опционально модель предлагается с пакетом Confidence and Convenience, в который входят несколько активных систем безопасности. Цены начинаются от $23 500.

6 место. Kia Stinger GT 2018
Оценка: 7,0/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Среди его достоинств - 3,3-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 365 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды. Базовая комплектация стоит $31 900.

5 место. Volvo XC60 T8 2018
Оценка: 7,0/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Эксперты особо отметили информационно-развлекательную система Sensus Connect, высокий уровень безопасности - опционально для автомобиля доступна система автономного вождения второго уровня и работу 400-сильного гибридного 2,0-литрового двигателя. Цена на модель стартует с отметки в $41 500.

4 место. Honda Accord Hybrid 2018
Оценка: 7,/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Уже в базовой комплектации имеется комплекс систем активной безопасности Honda Sensing Safety. Также тестировщики поставили автомобилю высокую оценку за топливную экономичность гибрида. Стоимость базовой версии - $25 100.

3 место. Audi A5 Sportback 2018
Оценка: 7,1/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

По всем семи учитываемых в рамках тестов категориях новый Audi A5 Sportback получил очень высокие оценки. В базовой комплектации, стоимостью $42 600, предлагается система безопасности Pre-Sense City safety.

2 место. Ford Expedition Platinum Max 2018
Оценка: 7,2/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Эксперты отметили, что с прошлого поколения инженеры и дизайнеры значительно улучшили Expedition по всем параметрам. Базовая версия автомобиля, получившего "серебро" в топ-10, продается за $51 790.

1 место. Ram 1500 Limited 2019

Оценка: 7,2/10

Опубликован топ-10 лучших автомобилей года

Лучшим автомобилем года Motor1.com назвал пикап Ram 1500 нового поколения в комплектации Limited. В частности, авторы рейтинга отметили его современные системы безопасности. Стоит автомобиль $64 800.

 
 
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В течение этого года редакторы американского сайта Motor1.com протестировали более сотни автомобилей. 10 из них получили самые лучшие результаты по таким критериям, как...
 
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