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Налоговая усилила контроль за столичными таксистами

12.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Управление оперативных мероприятий инспекции министерства по налогам и сборам по городу Минску начало кампанию по обеспечению контроля за соблюдением законодательства в сфере перевозки пассажиров легковыми автомобилями, сообщил пресс-центр инспекции МНС по г.Минску.

"В последнее время нарушение законодательства при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров приобретает массовый характер. Участились случаи перевозки пассажиров не автомобилем-такси, а посредством оказания услуг по аренде автомобиля с водителем (так называемые "АА"). Главным отличительным признаком таких перевозчиков является отсутствие кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Вместо этого они используют кассовые суммирующие аппараты, которые зачастую не соответствуют их сфере применения", - говорится в сообщении.

Внимание таких перевозчиков обращают на то, что использование кассовых суммирующих аппаратов, не предназначенных для данной сферы не допускается и влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 12.20 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы.

"На основании изложенного, призываем всех нарушителей прекратить противоправное поведение и неукоснительно соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь", - подчеркивают в налоговой.

Пассажирам напоминают, что в соответствии со ст. 7 закона "О защите прав потребителей" исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах, работах, услугах: "Поэтому, если вы заказали услугу по вызову автомобиля-такси в традиционных сервисах по вызову автомобилей-такси, то и оказать ее вам должен автомобиль-такси. В противном случае имеет место быть нарушение прав потребителей".

Если вам оказана услуга по аренде автомобиля с водителем, в таком случае в соответствии с пунктом 139 правил автомобильных перевозок пассажиров до поездки с вами должен быть заключен договор фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров с составлением заказ-наряда. При отсутствии данных документов у вас нет гарантий на защиту своих гражданских прав.

Всем тем, кто остался недоволен оказанной услугой по перевозке пассажиров, инспекция предлагает заполнить онлайн-анкету.

 

 
Теги: Минск
 
 
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