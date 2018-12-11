Детям нельзя проводить со смартфоном или планшетом более двух часов в день - ученые

Эксперты Национального института здоровья США провели исследование, охватившее 11 874 детей в возрасте 9-10 лет, в том числе 2100 двойняшек и тройняшек. Ученые выяснили, что у детей, которые проводят перед экраном более семи часов в день, происходило преждевременное истончение коры головного мозга. В какой степени это опасно, сейчас выясняется на новом этапе тестов.

По оценке Национального института здоровья США дети проводят со смартфоном или планшетом в среднем около шести часов в сутки. При этом уже после двух часов, как выяснили специалисты, их когнитивные и языковые навыки значительно снижаются.





Ученые намерены продолжить исследования в этом направлении.