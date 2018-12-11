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«20 лет брака, трое детей… А я влюбилась в друга семьи. Тоже женатого». Психолог отвечает читательнице

12.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Спустя 20 лет удачного, как всем казалось, брака читательница решила разорвать отношения с мужем… Потому что влюбилась в друга семьи. Из-за нерешительности всех, кто оказался втянут в любовный многоугольник, ситуация зависла — и автор письма уже сама не уверена в том, чего она хочет… Разобраться поможет психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


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— Спасибо большое за возможность задать вопрос и увидеть со стороны свою ситуацию, которая затягивает всех действующих лиц в болото.

Я замужем 20 лет, с мужем знакомы еще со школы. У нас трое детей (14, 12, 6 лет). Достигли всего, о чем можно мечтать: здоровье, дом, работа, друзья… Жить бы и радоваться, но я влюбилась 4 года назад в друга семьи, тоже женатого.

Через 2 года он проявил ответные чувства, и мы стали тайно встречаться. Постепенно это стало невыносимо: постоянный страх, стыд, в общем кругу друзей боялись выдать себя, я изводилась ревностью к его жене, жена изводилась ревностью ко мне… И после очередного скандала у них он мне предложил жить вместе. Я на крыльях любви согласилась, мы признались нашим супругам, и после этого начался муторный период в наших жизнях, который тянется по сей день.

В момент признания мой муж, который, казалось, опостылел мне к тому времени, проявил себя как очень хороший человек: он был в шоке, но нашел в себе силы пожелать мне счастья и порадоваться за меня. Последнее время мы почти не общались по душам, если что-то нас раздражало, мы молчали — могли и пару-тройку дней молчать. Теперь же говорили столько, сколько не говорили последние лет пять…

Там же с женой приключилась истерика: скорая, отнялись ноги, и он в тот вечер признания остался ее спасать. И вроде все верно, я его понимаю, но возьми он меня тогда за руку, все пошло бы по-другому. А так я два дня мыкалась по дому, в ожидании, когда жена придет в себя и «благословит»… Что мой муж даже усмехался: что, не взяли тебя…

И когда возлюбленный наконец радостно мне сообщил, что теперь можем жить вместе, у меня было только мрачное лицо.

Он жил 2 месяца на квартире, ждал меня, но с тех пор что-то постоянно мешает сделать мне последний шаг. Затем мы решили вернуться в семьи, но лучше от этого никому не стало. Еще раза 4 или 5 у нас с моим мужем были попытки разойтись. Как только это случалось, я понимала, насколько он порядочный и надежный, как становится плохо детям, и все возвращалось.

При этом сам быт в одиночку меня не пугает, я самодостаточна и прилично зарабатываю, то есть я понимаю, что в отношениях мне нужна не материальная поддержка, а именно теплые чувства. А с ним же потом все становилось опять на свои рельсы: все те же его действия или слова раздражают меня, он волей-неволей стремится меня задеть, хоть я и понимаю, как ему несладко живется все это время. Я тоже постоянно должна следить за своими словами, чтобы не напомнить, не вызвать ассоциацию, не ранить… Это морально тяжело и не всегда получается.


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При этом я все еще поддерживаю связь с тем мужчиной, и он опять в той стадии, что скажи я слово — и он готов уйти: довел свою семью до такого состояния, что его отпустят. Это тоже меня немного обескураживает, как можно относиться так к семье… Я чувствую, что пора расставить точки на «i», все эти качели очень выматывают.

Но меня пугает выбор. Я не знаю, на что решиться.

Иногда так не хочется ничего менять. Но если я останусь с мужем, есть ли у нас второй шанс жить в любви и согласии? Сможет ли он простить меня искренне? Беда в том, что он меня не привлекает физически, и при всех его достоинствах я не могу обсуждать с ним любимые темы, так как он в них не разбирается и вообще мало во что углубляется и доводит до конца. То есть я слабо представляю себе душевное общение, что я могу к нему прильнуть и часами разговаривать…

А мне этого не хватает, и это дает тот, другой мужчина. У нас с ним одинаковая область интересов, в которой он иногда до занудства разбирается, и еще он меня очень привлекает физически…

У меня выбор: жить с тем, кто душевно близок, с кем приятно, при этом осознавая некоторые его непорядочные качества, либо жить с мужем, где все налажено, где сам человек порядочный и надежный, любит меня, но морщиться от его поцелуев… Можно ли влюбиться в него снова — и тогда вообще все было бы идеально?

Комментарий психолога:


Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»

— Попробуем разобраться. За долгие годы, вместе построив благополучную жизнь, супруги становятся, с одной стороны, близкими людьми, друзьями, с другой — случается тоска по чувственным отношениям, которая, судя по вашему письму, вас и накрыла.

Приглушены чувства, они спокойны и привычны… А так хочется красок и эмоций. Потребность ищет выхода, и вот уже кажется, что другой объект подарит долгожданную радость, и так заманчиво улететь на крыльях любви.

Но вы в растерянности, что-то не дает взлететь на этих крыльях. Вы разочаровываетесь в неидеальном муже, обесцениваете его и очаровываетесь новым мужчиной, призванным удовлетворить ваши потребности. Но когда нужно делать выбор, оказывается, любовник также неидеален, и опять разочарование: вы делаете «недовольное лицо», когда он позвал вас после вынужденной задержки со своей женой. К тому же ненадежен — «довел свою семью до такого состояния». А муж признан любящим и порядочным.

А вы… в постоянном голоде от ожидания «еды» от других.

Что это? Каприз, когда вовремя не дали желаемого? Или смутное ощущение того, что совместная жизнь не ограничивается моментами, когда вы сидите «прильнув друг к другу в упоении», есть еще и жизнь, со всеми ее непростыми поворотами, которые возможно пройти только с надежным и преданным другом.

Свою историю выбора вы завершили на том, что идеальным вариантом для вас было бы остаться с мужем, но оживить чувства. От нее и отталкиваемся.

Есть такое понятие, как феномен усталости в браке, который проявляется как очередной кризис в любых долгих отношениях. Рушатся иллюзия идеальности другого, и это может быть проявлено в форме разочарования, а неудовлетворенные потребности задвигаются в невозможности понятным образом сообщить о них партнеру, честно и откровенно. Напряжение копится, приводит к хронической усталости и когда-то выливается вот в такие картины.

Прожить разочарование, не скатываясь в обесценивание, допустить неидеальность другого и остаться с ним, приняв все его качества, увидеть его более целостно — это путь взросления. А еще — возможность принять как дар то, что он все это время давал вам, и особенно его поддержка в кризисный момент, когда ему самому было очень больно.

Вернуть эмоции 20-летней давности невозможно ни с одним партнером. Да и нужно ли это? Оживленные чувства в зрелом возрасте, основанные на доверии и близости могут иметь свой новый, особый вкус.

То, что произошло с вами, — это кризис. Он принес много боли, но и он же может стать толчком, с которого начнутся изменения и новый этап отношений. Отпустите ожидания, что кто-то подарит вам страсть, взяв на себя смелость самой вложиться в выстраивание нового этапа отношений. Почему бы не попробовать?

Спросите себя:

— Как и чем я сама вкладываюсь в отношения, где чувства гаснут?

— Что я сама могу изменить, какие шаги сделать?

— Как давно я откровенно делилась с мужем личными чувствами, страхами, ожиданиями и желаниями?

Открытый прямой разговор может стать самой настоящей самотерапией. Возможно, вы узнаете много нового о себе и о муже. Это может быть очень непростой разговор, но и также очень чувственный и интересный.

Как и такие простые вещи, которые вы давно не делали вместе: недолгие совместные поездки, маленькие праздники — спонтанные, незапланированные.

Есть еще интересный метод: можно попробовать познакомиться друг с другом с «нуля, нового листа» — назначенные свидания, изучение друг друга, но с обязательным условием на первых порах (примерно месяц) исключить секс. Это для разрушения скучных, прижившихся шаблонов отношений.

Если вы сами не сможете справиться, есть специалисты по семейной психотерапии. Удачи вам в изменениях своего мира, который вы сами будете создавать.

 
Теги: знакомства
 
 
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Спустя 20 лет удачного, как всем казалось, брака читательница решила разорвать отношения с мужем… Потому что влюбилась в друга семьи. Из-за нерешительности всех,...
 
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