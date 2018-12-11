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«Тренируюсь из любви к телу, а не из ненависти». Плюс-сайз-спортсменки, которые вдохновляют

12.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY рассказывает о женщинах, которые занимаются спортом не ради кубиков пресса, а ради того, чтобы вести активный образ жизни и делать то, что действительно нравится.

Роз «Дива» Мэйс, танцовщица Pole Dance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roz The Diva (@rozthediva) on Nov 30, 2018 at 8:51am PST

Роз начала заниматься pole dance в 2007 году.

«Если бы на моем первом занятии по pole dance мне бы сказали, что настанет время, и я буду сама давать уроки по всей стране, а еще меня четырежды покажут по телевизору… Я бы выбила из вас эти глупости!», — вспоминает она.

За восемь лет после той тренировки у Роз — не только частные уроки, но и своя фитнес-программа, а также соревнования Dangerous Curves для плюс-сайз-танцоров.

Дана Фалсетти, занимается йогой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dana Falsetti (@nolatrees) on Jun 30, 2017 at 9:17am PDT

Дана весит около 104 кг. А еще преподает йогу и недавно запустила онлайн-классы для начинающих. Девушка говорит, что ее жизнь настолько насыщенная, что времени переживать по поводу общепринятых стандартов красоты просто не остается.

Мирна Валерио, бегунья ультрамарафонов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirna Valerio (@themirnavator) on Nov 25, 2018 at 6:21pm PST

«Если вы не выглядите, как типичный бегун, это еще не значит, что вы не можете бегать, — уверена Мирна. — Еще как можете!».

В 2012 году Мирна начала тренировки к своему первому марафону, а к 2018 году пробежала девять ультрамарафонов (например, забег в 100 километров) и девять марафонов: «Я думаю, у людей все еще много проблем с тем, чтобы осознать: можно заниматься спортом вне зависимости от того, какое у тебя тело».

Эмбер Карнс, занимается йогой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amber Karnes (@amberkarnesofficial) on May 17, 2018 at 12:37pm PDT

Эмбер — тренер по йоге.

«Я знаю, что значит бороться с собой, расстройством питания и стыдом от того, что не такая, как все. Но знаю и то, как принять свое тело. Я здесь, чтобы сказать: ваше тело — это не проблема, которую следует решать», — объясняет она свою позицию.

Кеке Олиса, фитнес-блогер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CeCe Olisa (@ceceolisa) on Aug 11, 2018 at 10:35am PDT

Кеке Олиса занимается фитнесом, а еще ведет популярный блог, где делится тренировками: «Я всегда занималась спортом, танцевала, выражала себя через движения. Но из-за того, что я плюс-сайз, мне время от времени хотелось все бросить, потому что я не соответствую спортивным параметрам. Для меня принять занятия спортом, несмотря на мой размер, означает разрушать стереотипы».

Джесси Диаз-Херрера, танцовщица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessie Diaz-Herrera (@curveswithmoves) on Nov 15, 2018 at 5:49pm PST

Когда Джесси было 12 лет, мама перестала водить ее на уроки танцев: тренер сказала, что для начала нужно похудеть.

Но сейчас Джесси не только танцует, но и учит этому других.

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GO.TUT.BY рассказывает о женщинах, которые занимаются спортом не ради кубиков пресса, а ради того, чтобы вести активный образ жизни и делать то, что действительно...
 
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