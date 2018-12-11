«Тренируюсь из любви к телу, а не из ненависти». Плюс-сайз-спортсменки, которые вдохновляют

GO.TUT.BY рассказывает о женщинах, которые занимаются спортом не ради кубиков пресса, а ради того, чтобы вести активный образ жизни и делать то, что действительно нравится.

Роз «Дива» Мэйс, танцовщица Pole Dance

Роз начала заниматься pole dance в 2007 году.

«Если бы на моем первом занятии по pole dance мне бы сказали, что настанет время, и я буду сама давать уроки по всей стране, а еще меня четырежды покажут по телевизору… Я бы выбила из вас эти глупости!», — вспоминает она.

За восемь лет после той тренировки у Роз — не только частные уроки, но и своя фитнес-программа, а также соревнования Dangerous Curves для плюс-сайз-танцоров.

Дана Фалсетти, занимается йогой

Дана весит около 104 кг. А еще преподает йогу и недавно запустила онлайн-классы для начинающих. Девушка говорит , что ее жизнь настолько насыщенная, что времени переживать по поводу общепринятых стандартов красоты просто не остается.

Мирна Валерио, бегунья ультрамарафонов

«Если вы не выглядите, как типичный бегун, это еще не значит, что вы не можете бегать, — уверена Мирна. — Еще как можете!».

В 2012 году Мирна начала тренировки к своему первому марафону, а к 2018 году пробежала девять ультрамарафонов (например, забег в 100 километров) и девять марафонов: «Я думаю, у людей все еще много проблем с тем, чтобы осознать: можно заниматься спортом вне зависимости от того, какое у тебя тело».

Эмбер Карнс, занимается йогой

Эмбер — тренер по йоге.

«Я знаю, что значит бороться с собой, расстройством питания и стыдом от того, что не такая, как все. Но знаю и то, как принять свое тело. Я здесь, чтобы сказать: ваше тело — это не проблема, которую следует решать», — объясняет она свою позицию.

Кеке Олиса, фитнес-блогер

Кеке Олиса занимается фитнесом, а еще ведет популярный блог, где делится тренировками : «Я всегда занималась спортом, танцевала, выражала себя через движения. Но из-за того, что я плюс-сайз, мне время от времени хотелось все бросить, потому что я не соответствую спортивным параметрам. Для меня принять занятия спортом, несмотря на мой размер, означает разрушать стереотипы».

Джесси Диаз-Херрера, танцовщица

Когда Джесси было 12 лет, мама перестала водить ее на уроки танцев: тренер сказала, что для начала нужно похудеть.

Но сейчас Джесси не только танцует, но и учит этому других.