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«Тренируюсь из любви к телу, а не из ненависти». Плюс-сайз-спортсменки, которые вдохновляют
GO.TUT.BY рассказывает о женщинах, которые занимаются спортом не ради кубиков пресса, а ради того, чтобы вести активный образ жизни и делать то, что действительно нравится.
Роз «Дива» Мэйс, танцовщица Pole Dance
Роз начала заниматься pole dance в 2007 году.
«Если бы на моем первом занятии по pole dance мне бы сказали, что настанет время, и я буду сама давать уроки по всей стране, а еще меня четырежды покажут по телевизору… Я бы выбила из вас эти глупости!», —
За восемь лет после той тренировки у Роз — не только частные уроки, но и своя фитнес-программа, а также соревнования Dangerous Curves для плюс-сайз-танцоров.
Дана Фалсетти, занимается йогой
Дана весит около 104 кг. А еще преподает йогу и недавно запустила онлайн-классы для начинающих. Девушка
Мирна Валерио, бегунья ультрамарафонов
«Если вы не выглядите, как типичный бегун, это еще не значит, что вы не можете бегать, —
В 2012 году Мирна начала тренировки к своему первому марафону, а к 2018 году пробежала девять ультрамарафонов (например, забег в 100 километров) и девять марафонов: «Я думаю, у людей все еще много проблем с тем, чтобы осознать: можно заниматься спортом вне зависимости от того, какое у тебя тело».
Эмбер Карнс, занимается йогой
Эмбер — тренер по йоге.
«Я знаю, что значит бороться с собой, расстройством питания и стыдом от того, что не такая, как все. Но знаю и то, как принять свое тело. Я здесь, чтобы сказать: ваше тело — это не проблема, которую следует решать», —
Кеке Олиса, фитнес-блогер
Кеке Олиса занимается фитнесом, а еще ведет популярный блог, где делится
Джесси Диаз-Херрера, танцовщица
Когда Джесси было 12 лет, мама
Но сейчас Джесси не только танцует, но и учит этому других.
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GO.TUT.BY рассказывает о женщинах, которые занимаются спортом не ради кубиков пресса, а ради того, чтобы вести активный образ жизни и делать то, что действительно...
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