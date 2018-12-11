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«Одно утро» с Татьяной Ринейской: «Не пользуюсь тональными кремами много лет… Примерно столько же не ем мясо»
В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.
Мы подглядывали за тем, как начинают день белорусские
На протяжении долгого времени Таня практикует ранние подъемы. О том, как в 5.30 она уже шла на йогу, девушка рассказала на своей страничке в инстаграме:
— Да, это правда! — подтверждает Татьяна. — Йога была моим мотиватором, настолько сильным, что просыпаться рано не составляло труда. После того как я стала мамой и в моей жизни появились бессонные ночи, приходится прикладывать некоторые усилия для того, чтобы встать с постели. (Смеется.) И как-то стимулировать себя: ставить будильник, настраивать искусственное солнце на определенное время.
Для меня важно начинать день рано и совершать определенные ритуалы до того, как проснется моя семья. Встаю я где-то в 5−5.30, принимаю душ, выпиваю стакан воды с лимоном и становлюсь на коврик. Примерно час я занимаюсь аштанга-йогой, и, если остается время, сажусь читать книгу.
Аштанга йога — система, основателем которой является Шри К. Паттабхи Джойс. После его смерти традицию йоги хранят и передают его дочь Сарасвати и внук Шарат Рангасвами. Занятия аштанга йоги проходят в двух форматах: лед-класс (или «класс под счет») и майсор-класс (по сути, самостоятельная практика). Во время лед-класса все практикующие выполняют вместе одну последовательность под счет преподавателя. Чаще всего это первая серия аштанга йоги. На майсор-классе каждый самостоятельно делает последовательность асан исходя из своего опыта и уровня. Преподаватель наблюдает за учениками, поправляет их и дает новые асаны.
С аштанга йогой меня познакомила Дарья Прудникова. Я всей душой полюбила утреннюю практику и состояние после нее. Практика первой серии, которую делаю я, занимает около 1−1.5 часа. Кстати, мой муж также занимается йогой, и по утрам мы вместе отправлялись в шалу, где бы мы ни находились: и в Лондоне, и в Амстердаме, и в Куала-Лумпуре.
— Йога для тебя — это разминка для тела или же способ порелаксировать?
— В самом начале я, скорее, воспринимала ее как разновидность физической активности. Потом втянулась, и йога стала для меня образом мышления. Благодаря йоге моя жизнь стала меняться и в других аспектах: питании, окружении, распорядке дня. Путешествия теперь часто происходят для встречи с учителем и практики с ним.
— Если завтракаю дома, то обычно готовлю кашу — овсяную, гречневую или же из смеси разных круп. Мы с мужем и сыном предпочитаем кашу с бананом и яблоком, а еще я туда добавляю замороженные ягоды — очень вкусно получается!
Еще очень любим завтракать всей семьей где-нибудь в городе, особенно там, где большой выбор тостов. Мне нравятся тосты с авокадо и взбитыми яйцами, сын тоже к авокадо неравнодушен. (Улыбается.) Также и я, и супруг обожаем кофе, а если точнее, флэт уайт. Так что по субботам мы обязательно отправляемся вместе на «выездной» завтрак, для нас это традиция.
— Ты практикуешь веганство или вегетарианство?
— Я стараюсь себя не причислять себя ни к тому, ни к другому направлению. Я ем яйца, на время беременности в моем рационе появилась рыба. Мясо я не ем уже лет 10. И не хочу.
— Каждое утро я делаю одно и то же: умываюсь овсянкой, а потом протираю лицо тоником. После этого, если есть время, могу сделать по маслу лимфодренажный массаж: он отлично убирает отеки. Поскольку масло «на сухую» не работает, дополнительно увлажняю кожу гидролатом и, оставляя все это на лице, отправляюсь заниматься йогой. После чего снова протираю кожу тоником и наношу сыворотки, кремы — у меня их несколько на выбор — и, возможно, макияж. Вечером очищаю лицо мицеллярной водой, потом использую тоник и наношу крем или масло.
Из дополнительного ухода очень нравятся альгинатные маски, у них чистый состав. И такие маски действительно увлажняют и тонизируют кожу! Использую их примерно раз в неделю. Еще люблю гидролаты. У меня есть разные — розы, василька, лаванды, я их чередую. Также в зимний период постоянно использую кремы для рук: у меня аллергия на холод.
— Ты предпочитаешь натуральную косметику?
— Не сказала бы, что целенаправленно выбираю натуральный уход. Скорее, я отдаю предпочтение тем кремам или шампуням, которые работают и подходят именно мне. Всегда стараюсь качественно ухаживать за своей кожей и волосами и выбираю для себя косметику по рекомендациям людей, которым доверяю. Я научилась беречь и восстанавливать свою кожу благодаря модельной карьере, что позволило мне работать в этом бизнесе многие годы.
Белорусские девушки, живущие за границей, нередко сетуют на низкое качество тамошнего бьюти-сервиса. Таня подтверждает:
— Европейские мастера зачастую делают некачественный маникюр и педикюр! Из-за этого я одно время вообще перестала ходить в салон и научилась ухаживать за своими ногтями. Теперь два средства у меня есть всегда: масло для кутикулы и базовый лак, который очень быстро сохнет и делает ногти аккуратными и ухоженными.
Конечно, везде можно найти русскоязычных девушек, которые выполняют процедуры качественно, и в итоге я нашла «своих» людей и в Париже, и в Милане.
В Азии подход к маникюру и педикюру другой: они очень стараются и прислушиваются к пожеланиям клиента. Хотя бывают исключения: на Бали я пришла в отличное место, но буквально расплакалась, когда увидела свои ноги после педикюра.
— Бывает ли, что ты отказываешься от процедуры уже на месте?
— Если вижу грязный инструмент, сразу говорю нет: в вопросах гигиены я не церемонюсь. Мастеру все равно, что будет с тобой на следующий день, так что нужно заботиться о себе самостоятельно и всегда быть начеку.
— Сейчас я использую вот такие шампунь и кондиционер. Оба бренда итальянские, но один из них, к сожалению, только в Италии продается. Средства постоянно чередую с чем-то другим, чтобы волосы не привыкали к одному продукту.
Недавно я попробовала органический шампунь. Он мне не подошел: после мытья волосы были чересчур маслянистыми, казалось, что я не мыла их несколько дней. Ввиду того, что волосы я окрашиваю, такая косметика мне, видимо, не подходит.
Масло использую натуральное. Компактная упаковка позволяет брать его в путешествия.
Вне съемок Таня предпочитает обходиться минимальным набором декоративной косметики:
— Макияж я наношу за 5 минут. Но в выходные дни, когда мы идем куда-то с семьей, изменяю схему: мой муж очень любит, когда я выгляжу не как «в обычной жизни», так что хотя бы раз в неделю стараюсь его радовать. (Улыбается.)
Косметики декоративной у меня немного еще и потому, что я однолюб: если что-то нашла, могу пользоваться годами. В вопросах макияжа прислушиваюсь к советам визажистов: я часто с ними работаю, смотрю, какими продуктами они пользуются, как это все выглядит на мне. А потом иду и покупаю.
— Считаешь себя красивой?
— Сейчас — да. Но речь скорее не о внешней красоте, а о внутренней. Я чувствую в себе хорошую энергию, которой могу делиться с людьми, и именно это считаю красотой, это хочу приумножать. Ведь без внутренней красоты внешняя очень быстро теряет свою привлекательность, думаю, все чувствуют разницу.
— Мой макияж начинается с базы. Я не пользуюсь тональными кремами уже много лет… Примерно столько же, сколько не ем мясо. (Смеется.) С тоном чувствую себя некомфортно.
Из тонирующих продуктов наношу только корректор под глаза. Также очень люблю разные кремовые средства: например, у меня есть вот такой флюид, что-то среднее между румянами и бронзером. Вообще он очень универсальный, можно и на глаза нанести.
После этого хорошо бы и брови причесать! (Улыбается.) Сначала наношу гель, а потом карандаш — так я лучше вижу, как ложатся волоски, и гель не размазывает цвет. Перманентными красителями брови не «улучшаю» — мне не нравится эффект, а на съемках такое вообще не приветствуется.
— Для завивки ресниц использую керлер. После этого наношу тушь, люблю коричневую — она делает взгляд мягче.
В завершение наношу на губы любимый бальзам и добавляю немного цвета при помощи карандаша. Вот и весь макияж! На самом деле, это просто вау, если я столько успею сделать с утра.
На вопрос о том, меняется ли жизнь после тридцати, Таня отвечает со смехом:
— А что, должна? Пожалуй, моя жизнь кардинально изменилась лишь с появлением семьи — мужа, сына. Я почувствовала ответственность за других людей и, наверное, поэтому стала ко всему иначе относиться. Это вообще стало для меня очень хорошим уроком: раньше я большую часть времени проживала для себя, что очень эгоистично. Теперь же я стараюсь чаще радовать близких и проводить с ними больше времени.
Иногда не лишним будет в какой-то момент пересмотреть свое отношение к жизни и обратить внимание на то, что мы едим, как отдыхаем, какие эмоции испытываем в течение дня. Потому что это точно влияет на нашу внешность. Я сразу замечаю, как стресс отражается на лице. А если еще и несколько дней питаться всякой ерундой, моментально лицо стареет. Как портрет Дориана Грея! Так что очень важно обратить внимание на более глубокие вещи, выработать полезные привычки. А косметика — лишь то, чем можно расставить акценты.
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«Одно утро» с Татьяной Ринейской: «Не пользуюсь тональными кремами много лет… Примерно столько же не ем мясо»
Сегодня мы встретились с одной из популярных за рубежом белорусских моделей Татьяной Ринейской. О том, как ухаживает за собой настоящая красавица нашей страны, - в...
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