«Одно утро» с Татьяной Ринейской: «Не пользуюсь тональными кремами много лет… Примерно столько же не ем мясо»

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Мы подглядывали за тем, как начинают день белорусские звезды, изучали косметички визажистов и раскладывали по полочкам бьюти-ритуалы победительниц конкурсов красоты . А сегодня встретились с одной из популярных за рубежом белорусских моделей Татьяной Ринейской. О том, как ухаживает за собой настоящая красавица нашей страны, — в нашей беседе.

На протяжении долгого времени Таня практикует ранние подъемы. О том, как в 5.30 она уже шла на йогу, девушка рассказала на своей страничке в инстаграме:

— Да, это правда! — подтверждает Татьяна. — Йога была моим мотиватором, настолько сильным, что просыпаться рано не составляло труда. После того как я стала мамой и в моей жизни появились бессонные ночи, приходится прикладывать некоторые усилия для того, чтобы встать с постели. (Смеется.) И как-то стимулировать себя: ставить будильник, настраивать искусственное солнце на определенное время.

Для меня важно начинать день рано и совершать определенные ритуалы до того, как проснется моя семья. Встаю я где-то в 5−5.30, принимаю душ, выпиваю стакан воды с лимоном и становлюсь на коврик. Примерно час я занимаюсь аштанга-йогой, и, если остается время, сажусь читать книгу.

Аштанга йога — система, основателем которой является Шри К. Паттабхи Джойс. После его смерти традицию йоги хранят и передают его дочь Сарасвати и внук Шарат Рангасвами. Занятия аштанга йоги проходят в двух форматах: лед-класс (или «класс под счет») и майсор-класс (по сути, самостоятельная практика). Во время лед-класса все практикующие выполняют вместе одну последовательность под счет преподавателя. Чаще всего это первая серия аштанга йоги. На майсор-классе каждый самостоятельно делает последовательность асан исходя из своего опыта и уровня. Преподаватель наблюдает за учениками, поправляет их и дает новые асаны.

С аштанга йогой меня познакомила Дарья Прудникова. Я всей душой полюбила утреннюю практику и состояние после нее. Практика первой серии, которую делаю я, занимает около 1−1.5 часа. Кстати, мой муж также занимается йогой, и по утрам мы вместе отправлялись в шалу, где бы мы ни находились: и в Лондоне, и в Амстердаме, и в Куала-Лумпуре.

— Йога для тебя — это разминка для тела или же способ порелаксировать?

— В самом начале я, скорее, воспринимала ее как разновидность физической активности. Потом втянулась, и йога стала для меня образом мышления. Благодаря йоге моя жизнь стала меняться и в других аспектах: питании, окружении, распорядке дня. Путешествия теперь часто происходят для встречи с учителем и практики с ним.





— Если завтракаю дома, то обычно готовлю кашу — овсяную, гречневую или же из смеси разных круп. Мы с мужем и сыном предпочитаем кашу с бананом и яблоком, а еще я туда добавляю замороженные ягоды — очень вкусно получается!

Еще очень любим завтракать всей семьей где-нибудь в городе, особенно там, где большой выбор тостов. Мне нравятся тосты с авокадо и взбитыми яйцами, сын тоже к авокадо неравнодушен. (Улыбается.) Также и я, и супруг обожаем кофе, а если точнее, флэт уайт. Так что по субботам мы обязательно отправляемся вместе на «выездной» завтрак, для нас это традиция.

— Ты практикуешь веганство или вегетарианство?

— Я стараюсь себя не причислять себя ни к тому, ни к другому направлению. Я ем яйца, на время беременности в моем рационе появилась рыба. Мясо я не ем уже лет 10. И не хочу.





— Каждое утро я делаю одно и то же: умываюсь овсянкой, а потом протираю лицо тоником. После этого, если есть время, могу сделать по маслу лимфодренажный массаж: он отлично убирает отеки. Поскольку масло «на сухую» не работает, дополнительно увлажняю кожу гидролатом и, оставляя все это на лице, отправляюсь заниматься йогой. После чего снова протираю кожу тоником и наношу сыворотки, кремы — у меня их несколько на выбор — и, возможно, макияж. Вечером очищаю лицо мицеллярной водой, потом использую тоник и наношу крем или масло.

Из дополнительного ухода очень нравятся альгинатные маски, у них чистый состав. И такие маски действительно увлажняют и тонизируют кожу! Использую их примерно раз в неделю. Еще люблю гидролаты. У меня есть разные — розы, василька, лаванды, я их чередую. Также в зимний период постоянно использую кремы для рук: у меня аллергия на холод.

— Ты предпочитаешь натуральную косметику?

— Не сказала бы, что целенаправленно выбираю натуральный уход. Скорее, я отдаю предпочтение тем кремам или шампуням, которые работают и подходят именно мне. Всегда стараюсь качественно ухаживать за своей кожей и волосами и выбираю для себя косметику по рекомендациям людей, которым доверяю. Я научилась беречь и восстанавливать свою кожу благодаря модельной карьере, что позволило мне работать в этом бизнесе многие годы.





Белорусские девушки, живущие за границей, нередко сетуют на низкое качество тамошнего бьюти-сервиса. Таня подтверждает:

— Европейские мастера зачастую делают некачественный маникюр и педикюр! Из-за этого я одно время вообще перестала ходить в салон и научилась ухаживать за своими ногтями. Теперь два средства у меня есть всегда: масло для кутикулы и базовый лак, который очень быстро сохнет и делает ногти аккуратными и ухоженными.

Конечно, везде можно найти русскоязычных девушек, которые выполняют процедуры качественно, и в итоге я нашла «своих» людей и в Париже, и в Милане.

В Азии подход к маникюру и педикюру другой: они очень стараются и прислушиваются к пожеланиям клиента. Хотя бывают исключения: на Бали я пришла в отличное место, но буквально расплакалась, когда увидела свои ноги после педикюра.

— Бывает ли, что ты отказываешься от процедуры уже на месте?

— Если вижу грязный инструмент, сразу говорю нет: в вопросах гигиены я не церемонюсь. Мастеру все равно, что будет с тобой на следующий день, так что нужно заботиться о себе самостоятельно и всегда быть начеку.





— Сейчас я использую вот такие шампунь и кондиционер. Оба бренда итальянские, но один из них, к сожалению, только в Италии продается. Средства постоянно чередую с чем-то другим, чтобы волосы не привыкали к одному продукту.

Недавно я попробовала органический шампунь. Он мне не подошел: после мытья волосы были чересчур маслянистыми, казалось, что я не мыла их несколько дней. Ввиду того, что волосы я окрашиваю, такая косметика мне, видимо, не подходит.

Масло использую натуральное. Компактная упаковка позволяет брать его в путешествия.









Вне съемок Таня предпочитает обходиться минимальным набором декоративной косметики:

— Макияж я наношу за 5 минут. Но в выходные дни, когда мы идем куда-то с семьей, изменяю схему: мой муж очень любит, когда я выгляжу не как «в обычной жизни», так что хотя бы раз в неделю стараюсь его радовать. (Улыбается.)

Косметики декоративной у меня немного еще и потому, что я однолюб: если что-то нашла, могу пользоваться годами. В вопросах макияжа прислушиваюсь к советам визажистов: я часто с ними работаю, смотрю, какими продуктами они пользуются, как это все выглядит на мне. А потом иду и покупаю.

— Считаешь себя красивой?

— Сейчас — да. Но речь скорее не о внешней красоте, а о внутренней. Я чувствую в себе хорошую энергию, которой могу делиться с людьми, и именно это считаю красотой, это хочу приумножать. Ведь без внутренней красоты внешняя очень быстро теряет свою привлекательность, думаю, все чувствуют разницу.





— Мой макияж начинается с базы. Я не пользуюсь тональными кремами уже много лет… Примерно столько же, сколько не ем мясо. (Смеется.) С тоном чувствую себя некомфортно.

Из тонирующих продуктов наношу только корректор под глаза. Также очень люблю разные кремовые средства: например, у меня есть вот такой флюид, что-то среднее между румянами и бронзером. Вообще он очень универсальный, можно и на глаза нанести.

После этого хорошо бы и брови причесать! (Улыбается.) Сначала наношу гель, а потом карандаш — так я лучше вижу, как ложатся волоски, и гель не размазывает цвет. Перманентными красителями брови не «улучшаю» — мне не нравится эффект, а на съемках такое вообще не приветствуется.













— Для завивки ресниц использую керлер. После этого наношу тушь, люблю коричневую — она делает взгляд мягче.

В завершение наношу на губы любимый бальзам и добавляю немного цвета при помощи карандаша. Вот и весь макияж! На самом деле, это просто вау, если я столько успею сделать с утра.













На вопрос о том, меняется ли жизнь после тридцати, Таня отвечает со смехом:

— А что, должна? Пожалуй, моя жизнь кардинально изменилась лишь с появлением семьи — мужа, сына. Я почувствовала ответственность за других людей и, наверное, поэтому стала ко всему иначе относиться. Это вообще стало для меня очень хорошим уроком: раньше я большую часть времени проживала для себя, что очень эгоистично. Теперь же я стараюсь чаще радовать близких и проводить с ними больше времени.





Иногда не лишним будет в какой-то момент пересмотреть свое отношение к жизни и обратить внимание на то, что мы едим, как отдыхаем, какие эмоции испытываем в течение дня. Потому что это точно влияет на нашу внешность. Я сразу замечаю, как стресс отражается на лице. А если еще и несколько дней питаться всякой ерундой, моментально лицо стареет. Как портрет Дориана Грея! Так что очень важно обратить внимание на более глубокие вещи, выработать полезные привычки. А косметика — лишь то, чем можно расставить акценты.