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«Хали-гали» всегда помогали. Белорусские звезды - о своих бывших и нынешних авто

12.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Автомобиль — это роскошь или средство передвижения? Мы узнали, что думают об этом звезды белорусской эстрады. О том, с каких автомобилей начинали, какие истории с ними связаны, а также о своих современных предпочтениях рассказали Илья Митько, Искуи Абалян и Тео (Юрий Ващук). Много интересных и веселых историй — в нашем материале.

Илья Митько: «Чтоб козырнуть, заказал „тройку“ BMW в красном цвете»


— Когда я был ребенком, у нас никогда не было машины. Я постоянно по-доброму завидовал родственникам с автомобилями: пока они спокойно передвигались с комфортом, мы много ходили пешком и ездили на дачу на электричке. Поэтому, конечно, появление первой машины для меня стало настоящим праздником. Купил я ее на заработанные с «Леприконсами» деньги в 19 лет.

У меня тогда был знакомый «гонщик», который пригонял автомобили из Германии в Беларусь. Ну и я, как молодой парень, чтобы козырнуть, заказал ему «тройку» BMW в красном цвете. Он желание выполнил: я в эту машину просто влюбился, несмотря на то что она была с самым простым двигателем. И даже окна там открывались вручную: вот это вот «вжух-вжух» круговыми движениями. Для меня было главным то, что она едет. Стоило мне это удовольствие около пяти тысяч долларов.

Машинка была просто огонь… Но случалось всякое. У меня был друг Олег, однажды мы ехали с ним с Юго-Запада. За рулем был он, и как-то Олег упустил тот момент, что перед нами — Т-образный перекресток. Вовремя не затормозили и улетели в поле, в большой сугроб. Несмотря на то что машина была куплена за мои деньги, мне было ужасно стыдно за произошедшее перед родителями. Мы быстро отогнали BMW к моей сестре, я придумал тысячу легенд для мамы, чтобы ее не расстраивать. Но восстановили тогда мы автомобиль быстро.


Потом настало время машину менять. Что я сделал в буквальном смысле этого слова — обменял с доплатой у цыган на Audi A8 представительского класса. На тот момент она стоила около 12 тысяч долларов и была далеко не в лучшем состоянии: без кожи, вся «на велюре». Бывали случаи, когда я ехал на ней, у меня заканчивался бензин и просто не было бабок заправиться. Полный цыган-пакет! И, наверное, стоит сказать, что у меня не было ни одной новой машины — все с пробегом. И очень обидно, что сейчас не перегонишь автомобиль из Германии, как раньше. Вот бы разрешили хоть одного «Пассатика» на семью раз в пять лет…

В общем, на этой «аудюхе» я «рысачил» года два. А, будучи в Киеве, попал на ней в аварию. А что там восстановишь — машина была «алюминиевая». Но благо ничего серьезного со мной не случилось. Да и вообще могу сказать, что я парень удачливый — всегда «хали-гали» помогали.

Кстати, мопеды в моей жизни тоже были, как и в песне. Вообще, моим первым средством передвижения с мотором стал именно он, а не машина. Я даже состоял в минском скутер-клубе.

Сейчас у меня уже четвертый или пятый по счету Volkswagen Multivan за 15 лет. Это — суперуниверсальный автомобиль для удовлетворения всех моих потребностей: есть я и еще шесть «леприконсов», которым надо с комфортом добираться на большие расстояния до тысячи километров. Этот у меня уже «нафаршированный», тут есть даже Apple TV и игровая приставка. Прошлые были попроще, на своем предыдущем я даже дом строил, перевозил полстроительного магазина и даже тащил печку-каменку для бани из Твери. А она весила под 700 килограмм. Не знаю, как там колеса не сложились.


Я обожаю свой мультиван, перед выездом на гастроли всегда его мою, вне зависимости от погоды. Да и вообще, для меня — истинное наслаждение в том, чтобы помыть машину, погладить, «полирнуть». Если честно, завидую людям, которые относятся к авто попроще. Потому что для меня до сих пор это пацанская радость и безумное удовольствие.

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Искуи Абалян: «Я комментариев с пассажирского места не даю»

— Я пошла учиться на права после страшной аварии, в которой погибло два человека. Очень боялась садиться в автомобиль, если честно, но действовала по принципу «клин клином вышибают». В автошколе я была одной из лучших учениц, но одно дело — учиться. И совсем другое — ездить по городу на своей машине.


Первой машинкой в 2002 году для меня стал Volkswagen Polo синего цвета. Без гидроусилителя — это жестяная жесть, без работающего центрального замка… Но я ее очень любила.

Хотя проблем с Polo хватало: она постоянно замерзала, порой я добиралась до водительского места через задние сиденья: после концерта подходишь к машине — раз-раз, а она не открывается. Смотришь по сторонам, проверяешь, никто ли тебя не видит и — вперед!

Но, стоит отдать должное, двигатель у нее был в идеальном состоянии. Когда при покупке попросили продавца завести машину, он сказал, что автомобиль уже работает — так тихо. Это была моя любимица, на смену которой пришла Toyota Solara золотистого цвета.

Вот большие машины я терпеть не могу. А такие спортивные формы, придающие мобильность, — это всецело мое. Я не пафосная барышня (смеется). После «Тойоты» у меня была американская Honda, которая в плане обгона на трассе была немного сложна. Поэтому та машина, которая у меня сейчас, стала отдушиной для меня как для человека, который обожает водить.

Это — подарок моего супруга, полноприводная Audi A5. И именно она отвечает всем моим внутренним требованиям, работает так, как будто ты ведешь диалог с человеком: получаешь мгновенный ответ на свои реплики. Ты нажимаешь на педаль, а машина мгновенно делает все так, как тебе нужно.


Для меня машина — это не роскошь, а средство передвижения. Я обожаю дорогу, за рулем у меня есть время побыть наедине с собой. Когда езжу с мужем, он любит с юмором мне подсказать, что делать: «Искуи, здесь надо притормозить слегка, чтобы потом накатиком — в первую скорость, и пошла-пошла!»

Я, в свою очередь, комментариев с пассажирского места не даю. Только иногда могу сказать ему, что, мол, не Буратин везешь. Все потому, что есть проблема: если я не за рулем, меня укачивает. Поэтому и попискиваю иногда: надо же приподнять значимость своего тела, когда его везут (смеется).

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Юрий Ващук (Тео): «Пробую залезть через багажник, но там тоже закрыто»

— В том возрасте, когда у меня появился первый автомобиль, я не мог позволить себе такую покупку. Поэтому надо мной сжалился папа и дал в пользование на время учебы в Минске свой Volkswagen Vento.


Как же сильно я тогда радовался! В том числе и сокращению расходов: ездить предпочитал в то время не на общественном транспорте, а на такси. Но мог себе это позволить, поскольку и учился, и работал одновременно. Работал, кстати, в оркестре Михаила Финберга, и с этим связана одна забавная история. Хотя в то время таковой она мне не казалась.

В оркестре — очень строгая дисциплина. И всегда было негласное правило «Без пятнадцати». Это означает, что, если отъезд оркестра на концерт — в десять утра, то каждый музыкант, постановщик, вокалист должен быть на месте за пятнадцать минут до отправления. Если пришел без десяти — ты опоздал.

Прекрасным зимним утром мы должны были ехать на концерт в Брест. Автобус ждал, как всегда, на улице Киселева, а я в то время жил на Захарова. Проснулся позже обычного и подумал: ничего страшного. На машине сейчас поеду и все будет нормально. Начал прогревать автомобиль и зачем-то вышел из него на улицу, предварительно закрыв дверь. Внутрь вернуться я уже не смог. Произошел какой-то глюк и все замки закрылись. А машина-то стоит с включенным двигателем!

Я понимаю, что не успеваю к отправлению оркестра, и одновременно с этими мыслями пробую залезть через багажник, но там тоже закрыто. В эту минуту мой мозг был атакован миллионом идей: оставить машину, поехать на такси, — все равно в ней закончится бензин когда-нибудь. А потом подумал: что, если она отмерзнет или разблокируется? Добро пожаловать, всяк входящий: сел да поехал.


В итоге, по совету коллег, позвонил в службу, которая специальными присосками оттягивает и открывает дверь. Пока разворачивается это действо, я понимаю: в Брест придется ехать на машине. А тем временем, как я узнал позже, Финберг по пути на концерт уже изменил программу и вычеркнул мои песни из списка.

Мне вскрывают машину, я сразу же сажусь за руль и мчу. И тут на выезде из города вспоминаю, что не сменил летнюю резину на зимнюю, а вокруг начинается снежная буря — от Минска до Барановичей была просто колея. Ехал медленно, обливаясь холодным потом. Но уже на полпути погода радикально изменилась, даже выглянуло солнце. До Бреста добрался нормально. А Михаил, кстати, поступок оценил и в программу концерта меня вернул.

После этой машины у меня появился Volkswagen Passat B6, но уже купленный за личные средства. Радость от такой покупки увеличивается во много раз: ведь она не с неба упала, а ты сам заработал на нее.

Сколько же было эмоций, когда я ехал на этом автомобиле с авторынка! Мой друг, с которым мы выбирали машину, в это время ехал в соседней полосе и показывал мне большой палец вверх: «Чувак, эта машина тебе идет!» (смеется).

Самое интересное, что за день до этого я хотел купить другой автомобиль, но продавец сказал, что взял аванс у других людей. Поэтому без вариантов. Я сильно расстроился, но на следующий день он стал просто обрывать телефоны, мол, возьми эту машину, она снова выставлена на продажу. Дело в том, что покупатель ее вернул: задымила. И тогда понял, что все не просто так — это была явно не моя покупка.

Сейчас на «Пассате» ездят мои родители — когда я отдавал ключи, папа прослезился. Но я не считаю это крутым подарком: машина не новая. Долгими уговорами убедил отца просто принять «Фольксваген» и наслаждаться им, а на старой машине предложил ездить за грибами — родители это обожают.


Для себя же в 2014 году я купил эту Mazda 6. Брал в Москве сразу, как она появилась. В Минске на тот момент этот автомобиль стоил на десять тысяч долларов дороже. Вообще, передо мной стоял выбор: либо взять машину с пробегом, но выше классом, чем эта «Мазда», либо новую из салона, которую никто не «юзал». Перевесило желание ощутить аромат нового автомобиля.

А когда забирал ее, произошел казус. Практически мгновенно!

Я в то время курил. Значит, сажусь в машину, беру курс на Минск. Мне в нагрузку дали зимнюю резину, которую я оставил на сложенных задних сиденьях, обитых сзади ковролином.

Еду и думаю сам себе: не буду курить в новой машине. А хочется… Останавливаться — точно нет. Ладно, решаю аккуратненько покурить.

Дело сделано, выбрасываю сигарету в окно. По привычке из старого авто помню, что аэродинамика отправляет бычок вниз. Но не тут-то было! Он влетает на всех парах обратно в салон, попадает на ковролин и в секунду прожигает огромную «дырень». Машине и часа нет! Я тогда остановился на обочине, выбросил пачку и так сильно распсиховался… Дико расстроен был.

Сейчас, с пополнением в семье, я рассматриваю вариант автомобиля побольше. Эту, если что, снова отдам папе. Несмотря на то что сейчас у меня «Мазда», я предпочитаю немецкий автопром. У них все продумано до мелочей, и их машины надежны: немцы поистине знают в этом толк.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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