Дизайн-проект экономит ваши деньги. Правда или миф?

Нужен ли дизайн-проект, если собрались делать ремонт. Актуален он в случае с новостройками и пригодится ли во вторичном секторе? «За» и «против», преимущества и недостатки – обсудим вопрос с экспертами минской студии дизайна интерьеров «Ателит».

Неловко спрашивать у дизайнеров, нужен ли дизайн-проект. И все-таки хочется услышать веские аргументы.



Рассказывать о преимуществах дизайн-проекта можно долго, но это не лучшее начало разговора. Предлагаем сразу сделать акценты на том, что может случиться, если человек изначально отказывается от идеи обратиться к профессионалам.

Представьте, что у вас нет плана, но вы беретесь за какое-то дело. Как думаете, много ли шансов завершить его благополучно и не совершить ошибок? Вроде, результат очевиден, но почему-то многие игнорируют этот принцип, когда речь идет о дизайне. При наличии плана можно все заранее просчитать и избежать непредвиденных потерь.

Почему ремонт часто превращается в стихийное бедствие? Проблема в том, что одна неожиданность следует за другой: постоянное увеличение бюджета, ругань с мастерами, которые по несколько раз переделывают одну и ту же работу, поскольку желаемый результат на практике выглядит не так, как хотелось бы. Все это ведет к затягиванию сроков. Согласитесь, картина непривлекательная.

Да, но причем здесь дизайн-проект? Если мастера по несколько раз переделывают одну и ту же работу, может у них не хватает компетенции и нужно пригласить других?

Бывает и такое, но мы говорим не об этом. Часто заказчик видит в своем воображении какую-то картинку и рассказывает о ней мастеру. Опытный строитель подскажет, что реальный результат может отличаться от фантазии, не потому, что у специалиста низкий профессиональный уровень, просто есть нюансы, которых человек, несведущий в строительстве и дизайне, не понимает. Геометрия комнаты, освещение, высота потолков, выбор цвета, сочетание – все имеет значение. Все эти момент четко можно проследить на готовом 3D макете и своевременно внести необходимые правки, чтобы получить правильный и гармоничный дизайн интерьера .

Что же происходит в нашем случае? Реальной картины не видно. Мастера работают, тратят силы, время, расходуют материалы – все делают правильно. Демонстрируют результат заказчику, а тот в панике: изображение в его голове и реальная картинка сильно отличаются. Очень показательна в этом смысле история, когда клиенты выбирают для оформления спальни или кухни акцентированные цвета. В итоге долго находиться в такой комнате нельзя, чувствуется давление, начинаются головные боли, все начинает раздражать. Как говорится «Здравствуй депрессия!». В итоге приходится тратить деньги и делать новый ремонт.

Вроде с цветом и без дизайн-проекта понятно, что будут проблемы, если слишком мрачные или яркие тона использовать в большом количестве в комнатах отдыха.

Практика дизайн студий показывает, что понятно далеко не всем. Хорошо, возьмем другой пример. Начался ремонт, мастер сделал проводку, установил розетки и выключатели. Хозяин дома или квартиры ставит мебель и оказывается, что выключатель находится за шкафом или комодом, а розетка настолько далеко от телевизора или микроволновой печи, что приходится пользоваться удлинителем. Все эти нюансы учитываются при составлении дизайн-проектов. Все планируется заранее.



Один из самых важных вопросов – геометрия пространства. Специалист знает, какие приемы применить, чтобы визуально сделать комнату шире или уже, поднять потолки или добавить комнате объем. Физически стены не раздвинешь, но есть профессиональные приемы, которые работают. Когда речь идет о планировании пространства в малогабаритной квартире или комнатах с нестандартной геометрией эти вопросы очень важны.

Кстати, в этом случае важно не только восприятие и формирование комфортной атмосферы в помещениях, но и элементарные вопросы расстановки мебели. Вот, например, частая история – в магазине хозяева присмотрели диван и кресла, сделали все замеры, вроде, все входит. Мебель, конечно, вошла, но в магазине она стояла в просторном помещении и отлично выглядела, а в жилом пространстве смотрится, как нечто огромное и несуразное.

Все эти моменты учтены, если есть дизайн-проект. В документе проработана каждая деталь. По крайней мере, специалисты компании «Ателит» создавая свои макеты, действуют именно так.

При этом за разработку дизайн-проекта придется заплатить, нередко его стоимость составляет 15-20% от общего бюджета ремонта…

Любая качественная работа должна оплачиваться, но здесь выгода не только для дизайнера. Поверьте, экономит и заказчик, причем немало. Он изначально знает, во сколько обойдется ремонт, может закупать материалы в нужном количестве (перерасход исключен!), в перспективе ничего не придется переделывать, мебель, розетки, выключатели – все на своем месте, помещения получаются функциональными.

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