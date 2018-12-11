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Lada и Geely попали в тройку мировых лидеров по росту продаж автомобилей

12.12.2018 09:13 — Разное | Tut.by  
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Международное агентство Focus2Move привело свежую статистику продаж мировых автомобильных брендов. Согласно полученным данным, по состоянию на октябрь этого года российская Lada и китайская Geely попали в топ-50 самых продаваемых брендов, показав при этом впечатляющую динамику роста продаж.


Оба оказались в тройке производителей с самыми быстрорастущими продажами. По итогам 10 месяцев текущего года продажи Lada (48-ое место в общем рейтинге среди всех марок) составили 320 569 автомобилей — на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти такую же (20%) динамику роста продемонстрировала Geely, занявшая в итоге 19-е место с результатом 1 171 058 проданных машин. Опередить по темпам роста Lada и Geely смогла только Mitsubishi (23-е место), у которой рост составил 22% (немногим более миллиона переданных покупателям автомобилей).


Доминирует же на глобальном автомобильном рынке Toyota, за 10 месяцев 2018 года продавшая 7,32 миллиона автомобилей, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За японским автогигантом следуют Volkswagen, нарастивший продажи на 2,2% (до 5,77 миллионов единиц) и Ford, показавший отрицательную динамику (-8,5%) — американский концерн реализовал 4,6 миллиона автомобилей

 
 
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По состоянию на октябрь этого года российская Lada и китайская Geely попали в ТОП-50 самых продаваемых брендов, показав при этом впечатляющую динамику роста продаж.
 
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