ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов не поменялись

12.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2018 года. Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» или «неспешных» зрителей, а самая популярная категория у белорусской аудитории ресурса не поменялась.


Изображение: Dani Vivanco / unsplash.com

Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей. Женщины в 2018 году составили более 29% белорусской аудитории ресурса, этот показатель выше среднего в мире.

Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации), это же направление было в топе и год назад. В России и Украине наиболее посещаемый раздел 2018 года — тоже хентай, пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а латвийцы и поляки — актрисами старшего возраста.

В 2015 и 2016 годах белорусские зрители попадали в десятку самых торопливых посетителей ресурса: продолжительность визита составляла сначала 7 минут и 1 секунду, а после — 7 минут 13 секунд. В 2017 году Беларусь вошла в топ стран, где этот показатель вырос заметнее всего — до 8 минут 51 секунду. По итогам 2018 года нашу страну не отметили в связи с продолжительностью визитов. Во всем мире в среднем человек проводил на площадке для взрослых 10 минут 13 секунд.

Среди мировых трендов 2018 года аналитики отметили рост количества запросов «Сторми Дэниэлс», «Fortnite», «4K», «романтика», «трансгендеры» и «татуировки». Лидер просмотров — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2018 году посетили 33,5 миллиарда раз.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» или «неспешных» зрителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
10 самых странных и прекрасных памятников, установленных животным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика