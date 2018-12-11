Pornhub подвел итоги года: предпочтения белорусов не поменялись

Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2018 года. Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» или «неспешных» зрителей, а самая популярная категория у белорусской аудитории ресурса не поменялась.



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Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей. Женщины в 2018 году составили более 29% белорусской аудитории ресурса, этот показатель выше среднего в мире.

Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации), это же направление было в топе и год назад. В России и Украине наиболее посещаемый раздел 2018 года — тоже хентай, пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а латвийцы и поляки — актрисами старшего возраста.

В 2015 и 2016 годах белорусские зрители попадали в десятку самых торопливых посетителей ресурса: продолжительность визита составляла сначала 7 минут и 1 секунду, а после — 7 минут 13 секунд. В 2017 году Беларусь вошла в топ стран, где этот показатель вырос заметнее всего — до 8 минут 51 секунду. По итогам 2018 года нашу страну не отметили в связи с продолжительностью визитов. Во всем мире в среднем человек проводил на площадке для взрослых 10 минут 13 секунд.

Среди мировых трендов 2018 года аналитики отметили рост количества запросов «Сторми Дэниэлс», «Fortnite», «4K», «романтика», «трансгендеры» и «татуировки». Лидер просмотров — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2018 году посетили 33,5 миллиарда раз.