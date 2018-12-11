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Когда уйдет вода с улицы Армейской (Вулька) в Бресте?
12.12.2018 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
«В Бресте власть целенаправленно затопила центр города - район Вулька, подняв застройки вокруг района на 2 метра. Никто на происходящее не реагирует. Как обратить внимание на эту проблему? Валерий Хомяков, Брест».
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«В Бресте власть целенаправленно затопила центр города - район Вулька, подняв застройки вокруг района на 2 метра. Никто на происходящее не реагирует. Как обратить...
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