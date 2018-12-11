Когда уйдет вода с улицы Армейской (Вулька) в Бресте?

«В Бресте власть целенаправленно затопила центр города - район Вулька, подняв застройки вокруг района на 2 метра. Никто на происходящее не реагирует. Как обратить внимание на эту проблему? Валерий Хомяков, Брест».







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Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома:



— После выезда на место коммунальных служб города и встречи с заявителем принято решение возобновить работы по устройству ливневой канализации в районе улицы Армейской после корректировки проектно-сметной документации. Ориентировочный срок выполнения работ – весенний период 2019 года.



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Данные работы планировались выполнить в 2014 году, но заявитель препятствовал началу работ – не предоставлял доступ на дворовую территорию своего дома.