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Бонус на карточку за каждую тысячу шагов. Какой «пластик» выбрать, если вы любитель ЗОЖ

12.12.2018 09:25 — Разное | Tut.by  
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Активным белорусам банки дарят кэшбек и скидки при расчетах карточкой в фитнес-центрах, спорт-клубах, спортивных магазинах и оздоровительных центрах. Более того, бонусы можно получить даже за прогулки пешком. FINANCE.TUT.BY выяснил, какой «пластик» лучше оформить людям, ведущим активный образ жизни, и сколько стоит обслуживание такой карты.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мы посмотрели какие варианты по карточкам для «зожников» предлагают конкретные банки. В некоторых случаях это будут специальные продукты, а в некоторых — отдельные опции по стандартным картам.

Кроме того, увлеченные спортом белорусы могут получать бонусы и от платежных систем, к которым относятся их карты. Например, можно получить скидки по картам, участвующим в программе лояльности «Моцная картка» (bestcard.by). Также по картам платежных систем MasterCard и Visa есть скидки в рамках самих систем. Информацию можно посмотреть на сайтах mastercard.by и visa.com.by.

Название банка и карты

Описание карты

Стоимость

МТБанк

MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. Кэшбэк начисляется в баллах — 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс Velcom либо рассчитаться в магазинах-партнерах.

На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, в 4% скидки магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% — в магазине «Велопланета», 5% — в СОК «Олимпийский» и др.

19.90 руб/15 USD/EUR в год. Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк

MasterCard Карта№ 1

Карта с кэшбеком, можно установить любимую категорию «спорт» и получать 2% по любимой категории и 1% — по остальным.

0.99 руб/ежемесячно, срок действия — 3 года

Банк БелВЭБ

MasterCard World «Дива»

Скидки в организациях торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в рамках дисконтной программы. Партнеры, например, ФЦ «АрGYMент» (от -10% до -100%), ФЦ «АТЛЕТ» (-15%), спортивные магазины «Арена спорта» (от -3% до -10%), магазины спортивного питания «Sport nutrition» (-10%) и др.

Подробнее по ссылке https://www.belveb.by/individual/kartochki/partnyery/?cat=2805

Кэшбэк на все — 1,5% от суммы совершения операций, в т.ч. при оплате за границей либо в интернете.

Первый год — 10 руб./5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно.

Плата может не взиматься, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц либо отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка менее суммы ежемесячной платы.

Срок действия — 3 года.

Банк Москва-Минск

VisaGold PayWave «Давай-Давай»

Это карта для любителей спорта и сторонников активного образа жизни. Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, терминалам которых присвоен код МСС, указанный в договоре программы лояльности и 0,75% — на все остальные безналичные операции.

Возможны суммарные скидки до 15% в магазинах-партнерах.

2 руб./ 1 USD/ 1 EUR/ежемесячно. Срок действия — 3 года

Банк Решение

MasterCard World «Велокарта»

Предусмотрен кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые ремонтируют спорттовары; при посещении спортивных полей, частных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха.

Стоимость — 20 руб. за 3 года.

Белагропромбанк

Mastercard World «О-GO!»

Кэшбек 2% в предприятиях, специализирующихся на оказании спортивных услуг и продаже спортивных товаров, также в медицинских центрах; 1% в остальных организациях торговли (сервиса), в интернете.

Дополнительно партнер СОК «Олимпийский» предлагает скидку 5% при посещении спортивных объектов.

Также есть акция «Энергия FITкоинов» — при расчете «О-GO!» за каждые потраченные 10 руб. в день или за каждые 10 000 пройденных шагов в день начисляется 1 FITкоин. Накопленные FITкоины можно обменять на ценные подарки различных категорий. Уточнить перечень подарков можно по ссылке: https://www.belapb.by/rus/natural/promoactions/energiya-fitkoinov/

Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк

Masterсard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш»

Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и в СОК «Max Mirnyi Center»

При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб.

Срок действия — 3 года

Белгазпромбанк

Visa CashAlot

Кэшбек в партнерской сети от 2% от суммы операции и выше (зависит от договоренностей с партнерами — организациями торговли и сервиса);

в торговых предприятиях вне партнерской сети — до 1% от суммы операции.

Одни из партнеров: Боулинг-бар

СТРИМ — 7% кэшбэк, магазин Velodom.by, тренажерный зал Fit4you, товары для спорта и отдыха sport-center.by, сеть тренажерных залов клюква GYM — 3% кэшбек и др.

Выпуск и обслуживание карточки — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Идея Банк

Mastercard World PayPass «Еще»

Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса:

АЗС и кассы метрополитена;

тренажёрные залы, фитнес-центры, бассейны, аквапарки;

парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, спа;

магазины спортивных товаров и веломагазины;

магазины для охотников и рыболовов;

автомойки, паркинг.

И 1% от суммы всех безналичных операций.

Выпуск карточки — бесплатно, ежегодное обслуживание — 15 руб.

Срок действия — 3 года.

Приорбанк

Можно оформить любую карту в Приорбанке, подключиться к программе лояльности «КИкард» и получать кэшбек при расчете в организациях-партнерах.

Одни из партнеров: Комплекс им. П.М. Машерова (10%), студия йоги YogaHall (4%), магазины Adidas и Reebok (2%), сеть магазинов Sport Nutrition (5%), спортивный клуб YesToDay (3−5%), ФЦ «АрGYMент» (2%), сеть фитнес-клубов «Адреналин» (3−10%), СОК «Max Mirnyi Center» (5%) и др.

В зависимости от оформленной карты. Участие в программе лояльности бесплатное.

Технобанк

Visa Rewards ЗОЖ

Кэшбек 1% от суммы по любым операциям,

3% от суммы по операциям, относящимся к категории «ЗОЖ» (тренажёрные залы, спортивные клубы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, клубы здоровья, оздоровительные и СПА-центры, магазины спортивных товаров, оборудования и одежды, веломагазины) с SIC-кодом: 7941, 7999, 7298, 5996, 5941, 5940, 5655, 7032, 7997.

Сейчас проходит акция (до 31.12.2018) можно оформить карточку бесплатно за первый год. Со второго года — 15 руб./ USD/EUR в год. Срок действия — 4 года.

Статусбанк Mastercard World Статускарта

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%; 0,5% от суммы покупок в иных магазинах. Партнерская сеть «Е-плюс»: сеть магазинов «Мегаспорт», velosiped.by, ФЦ «АрGYMент», сеть фитнес-клубов «Адреналин», тренажёрный зал Record Club — скидка до 10%, магазины Puma и «Велогалерея» — скидки до 7%, СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др.

Бесплатный выпуск и обслуживание. Срок действия — 30 месяцев.

Название банка и карты

Описание карты, стоимость

МТБанк

MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. Кэшбэк начисляется в баллах — 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс Velcom либо рассчитаться в магазинах-партнерах.

На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, в 4% скидки магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% — в магазине «Велопланета», 5% — в СОК «Олимпийский» и др.

19.90 руб/15 USD/EUR в год. Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк

MasterCard Карта№ 1

Карта с кэшбеком, можно установить любимую категорию «спорт» и получать 2% по любимой категории и 1% — по остальным.

0.99 руб/ежемесячно, срок действия — 3 года

Банк БелВЭБ

MasterCard World «Дива»

Скидки в организациях торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в рамках дисконтной программы. Партнеры, например, ФЦ «АрGYMент» (от -10% до -100%), ФЦ «АТЛЕТ» (-15%), спортивные магазины «Арена спорта» (от -3% до -10%), магазины спортивного питания «Sport nutrition» (-10%) и др.

Подробнее по ссылке https://www.belveb.by/individual/kartochki/partnyery/?cat=2805

Кэшбэк на все — 1,5% от суммы совершения операций, в т.ч. при оплате за границей либо в интернете.

Первый год — 10 руб./5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно.

Плата может не взиматься, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц либо отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка менее суммы ежемесячной платы.

Срок действия — 3 года.

Банк Москва-Минск

VisaGold PayWave «Давай-Давай»

Это карта для любителей спорта и сторонников активного образа жизни. Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, терминалам которых присвоен код МСС, указанный в договоре программы лояльности и 0,75% — на все остальные безналичные операции.

Возможны суммарные скидки до 15% в магазинах-партнерах.

2 руб./ 1 USD/ 1 EUR/ежемесячно. Срок действия — 3 года

Банк Решение

MasterCard World «Велокарта»

Предусмотрен кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые ремонтируют спорттовары; при посещении спортивных полей, частных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха.

Стоимость — 20 руб. за 3 года.

Белагропромбанк

Mastercard World «О-GO!»

Кэшбек 2% в предприятиях, специализирующихся на оказании спортивных услуг и продаже спортивных товаров, также в медицинских центрах; 1% в остальных организациях торговли (сервиса), в интернете.

Дополнительно партнер СОК «Олимпийский» предлагает скидку 5% при посещении спортивных объектов.

Также есть акция «Энергия FITкоинов» — при расчете «О-GO!» за каждые потраченные 10 руб. в день или за каждые 10 000 пройденных шагов в день начисляется 1 FITкоин. Накопленные FITкоины можно обменять на ценные подарки различных категорий. Уточнить перечень подарков можно по ссылке: https://www.belapb.by/rus/natural/promoactions/energiya-fitkoinov/

Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк

Masterсard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш»

Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и в СОК «Max Mirnyi Center»

При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб.

Срок действия — 3 года

Белгазпромбанк

Visa CashAlot

Кэшбек в партнерской сети от 2% от суммы операции и выше (зависит от договоренностей с партнерами — организациями торговли и сервиса);

в торговых предприятиях вне партнерской сети — до 1% от суммы операции.

Одни из партнеров: Боулинг-бар

СТРИМ — 7% кэшбэк, магазин Velodom.by, тренажерный зал Fit4you, товары для спорта и отдыха sport-center.by, сеть тренажерных залов клюква GYM — 3% кэшбек и др.

Выпуск и обслуживание карточки — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Идея Банк

Mastercard World PayPass «Еще»

Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса:

АЗС и кассы метрополитена;

тренажёрные залы, фитнес-центры, бассейны, аквапарки;

парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, спа;

магазины спортивных товаров и веломагазины;

магазины для охотников и рыболовов;

автомойки, паркинг.

И 1% от суммы всех безналичных операций.

Выпуск карточки — бесплатно, ежегодное обслуживание — 15 руб.

Срок действия — 3 года.

Приорбанк

Можно оформить любую карту в Приорбанке, подключиться к программе лояльности «КИкард» и получать кэшбек при расчете в организациях-партнерах.

Одни из партнеров: Комплекс им. П.М. Машерова (10%), студия йоги YogaHall (4%), магазины Adidas и Reebok (2%), сеть магазинов Sport Nutrition (5%), спортивный клуб YesToDay (3−5%), ФЦ «АрGYMент» (2%), сеть фитнес-клубов «Адреналин» (3−10%), СОК «Max Mirnyi Center» (5%) и др.

В зависимости от оформленной карты. Участие в программе лояльности бесплатное.

Технобанк

Visa Rewards ЗОЖ

Кэшбек 1% от суммы по любым операциям,

3% от суммы по операциям, относящимся к категории «ЗОЖ» (тренажёрные залы, спортивные клубы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, клубы здоровья, оздоровительные и СПА-центры, магазины спортивных товаров, оборудования и одежды, веломагазины) с SIC-кодом: 7941, 7999, 7298, 5996, 5941, 5940, 5655, 7032, 7997.

Сейчас проходит акция (до 31.12.2018) можно оформить карточку бесплатно за первый год. Со второго года — 15 руб./ USD/EUR в год. Срок действия — 4 года.

Статусбанк Mastercard World Статускарта

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%; 0,5% от суммы покупок в иных магазинах. Партнерская сеть «Е-плюс»: сеть магазинов «Мегаспорт», velosiped.by, ФЦ «АрGYMент», сеть фитнес-клубов «Адреналин», тренажёрный зал Record Club — скидка до 10%, магазины Puma и «Велогалерея» — скидки до 7%, СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др.

Бесплатный выпуск и обслуживание. Срок действия — 30 месяцев.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, какой «пластик» лучше оформить людям, ведущим активный образ жизни, и сколько стоит обслуживание такой карты.
 
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