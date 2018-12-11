Бонус на карточку за каждую тысячу шагов. Какой «пластик» выбрать, если вы любитель ЗОЖ

Название банка и карты Описание карты, стоимость

МТБанк MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. Кэшбэк начисляется в баллах — 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс Velcom либо рассчитаться в магазинах-партнерах. На сайте halva.by в категории здоровье/спорт/отдых перечислены все учреждения, в которых можно получить скидки. Например, в 4% скидки магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% — в магазине «Велопланета», 5% — в СОК «Олимпийский» и др. 19.90 руб/15 USD/EUR в год. Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк MasterCard Карта№ 1 Карта с кэшбеком, можно установить любимую категорию «спорт» и получать 2% по любимой категории и 1% — по остальным. 0.99 руб/ежемесячно, срок действия — 3 года

Банк БелВЭБ MasterCard World «Дива» Скидки в организациях торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в рамках дисконтной программы. Партнеры, например, ФЦ «АрGYMент» (от -10% до -100%), ФЦ «АТЛЕТ» (-15%), спортивные магазины «Арена спорта» (от -3% до -10%), магазины спортивного питания «Sport nutrition» (-10%) и др. Подробнее по ссылке https://www.belveb.by/individual/kartochki/partnyery/?cat=2805 Кэшбэк на все — 1,5% от суммы совершения операций, в т.ч. при оплате за границей либо в интернете. Первый год — 10 руб./5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно. Плата может не взиматься, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц либо отсутствуют расходные операции по счету и сумма остатка менее суммы ежемесячной платы. Срок действия — 3 года.

Банк Москва-Минск VisaGold PayWave «Давай-Давай» Это карта для любителей спорта и сторонников активного образа жизни. Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, терминалам которых присвоен код МСС, указанный в договоре программы лояльности и 0,75% — на все остальные безналичные операции. Возможны суммарные скидки до 15% в магазинах-партнерах. 2 руб./ 1 USD/ 1 EUR/ежемесячно. Срок действия — 3 года

Банк Решение MasterCard World «Велокарта» Предусмотрен кэшбек 1% при покупках в магазинах спортивной одежды, велотоваров, спорттоваров; при оплате в торговых точках, которые ремонтируют спорттовары; при посещении спортивных полей, частных полей для гольфа; при оплате услуг отдыха. Стоимость — 20 руб. за 3 года.

Белагропромбанк Mastercard World «О-GO!» Кэшбек 2% в предприятиях, специализирующихся на оказании спортивных услуг и продаже спортивных товаров, также в медицинских центрах; 1% в остальных организациях торговли (сервиса), в интернете. Дополнительно партнер СОК «Олимпийский» предлагает скидку 5% при посещении спортивных объектов. Также есть акция «Энергия FITкоинов» — при расчете «О-GO!» за каждые потраченные 10 руб. в день или за каждые 10 000 пройденных шагов в день начисляется 1 FITкоин. Накопленные FITкоины можно обменять на ценные подарки различных категорий. Уточнить перечень подарков можно по ссылке: https://www.belapb.by/rus/natural/promoactions/energiya-fitkoinov/ Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк Masterсard World/Gold в рамках клуба «Карт-бланш» Скидки в рамках дисконтной программы «Ух ты! Скидки!», кэшбек (до 2%) в рамках программы «Ваш бонус». Скидки и льготы, предоставляемые платежной системой MasterCard, например, 20% скидка в спортивном центре «Мир Фитнеса», 10% — в сети фитнес-клубов «Адреналин» и в СОК «Max Mirnyi Center» При оформлении карточки в банке — 70 руб./35 USD/ EUR/2300 рос.руб., в интернет-банкинге, м-банкинге, на сайте банка или через контакт-центр/инфокиоск -60 руб. Срок действия — 3 года

Белгазпромбанк Visa CashAlot Кэшбек в партнерской сети от 2% от суммы операции и выше (зависит от договоренностей с партнерами — организациями торговли и сервиса); в торговых предприятиях вне партнерской сети — до 1% от суммы операции. Одни из партнеров: Боулинг-бар СТРИМ — 7% кэшбэк, магазин Velodom.by, тренажерный зал Fit4you, товары для спорта и отдыха sport-center.by, сеть тренажерных залов клюква GYM — 3% кэшбек и др. Выпуск и обслуживание карточки — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Идея Банк Mastercard World PayPass «Еще» Кэшбек 3% от суммы покупок в организациях торговли и сервиса: АЗС и кассы метрополитена; тренажёрные залы, фитнес-центры, бассейны, аквапарки; парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, спа; магазины спортивных товаров и веломагазины; магазины для охотников и рыболовов; автомойки, паркинг. И 1% от суммы всех безналичных операций. Выпуск карточки — бесплатно, ежегодное обслуживание — 15 руб. Срок действия — 3 года.

Приорбанк Можно оформить любую карту в Приорбанке, подключиться к программе лояльности «КИкард» и получать кэшбек при расчете в организациях-партнерах. Одни из партнеров: Комплекс им. П.М. Машерова (10%), студия йоги YogaHall (4%), магазины Adidas и Reebok (2%), сеть магазинов Sport Nutrition (5%), спортивный клуб YesToDay (3−5%), ФЦ «АрGYMент» (2%), сеть фитнес-клубов «Адреналин» (3−10%), СОК «Max Mirnyi Center» (5%) и др. В зависимости от оформленной карты. Участие в программе лояльности бесплатное.

Технобанк Visa Rewards ЗОЖ Кэшбек 1% от суммы по любым операциям, 3% от суммы по операциям, относящимся к категории «ЗОЖ» (тренажёрные залы, спортивные клубы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, клубы здоровья, оздоровительные и СПА-центры, магазины спортивных товаров, оборудования и одежды, веломагазины) с SIC-кодом: 7941, 7999, 7298, 5996, 5941, 5940, 5655, 7032, 7997. Сейчас проходит акция (до 31.12.2018) можно оформить карточку бесплатно за первый год. Со второго года — 15 руб./ USD/EUR в год. Срок действия — 4 года.