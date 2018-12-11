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Такси сбило подростка на пешеходном переходе в Витебске

12.12.2018 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Такси сбило подростка на пешеходном переходе в Витебске
Фото из открытых источников

Авария произошла 11 декабря вечером по улице Смоленской в Витебске. 

За рулем был водитель 1962 года рождения. По предварительным данным, он проехал перекресток улиц Правды и Смоленская, после чего сбил пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьника 2004 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА.

Такси сбило подростка на пешеходном переходе в Витебске
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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