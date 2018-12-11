|
Такси сбило подростка на пешеходном переходе в Витебске
12.12.2018 09:12 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 11 декабря вечером по улице Смоленской в Витебске.
За рулем был водитель 1962 года рождения. По предварительным данным, он проехал перекресток улиц Правды и Смоленская, после чего сбил пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу школьника 2004 года рождения, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С травмами различной степени тяжести ребенок попал в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)