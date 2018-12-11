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Что поднимет с колен депрессивные регионы

12.12.2018 09:17 — Разное | Партизан  
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Рецепт реинкарнации от научного сотрудника центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля.

Что поднимет с колен депрессивные регионы
Чтобы добиться более-менее успешных результатов, эксперт предлагает просто перестать перечислять отстающим регионам деньги на текущие затраты, которые они не смогли покрыть, к примеру, из-за экономического спада. Эта мера не работает как реальная поддержка, а только приучает ждать помощи из центра, пишет "Завтра твоей страны".

— Простое субсидирование и реализация отдельных инфраструктурных проектов не позволяют региону выйти из депрессивного состояния. Наоборот, оно может усугубить положение. Необходимо учитывать не только текущие потребности, но и интересы всех, и в первую очередь, местных жителей, — отмечает Олег Мазоль.

Изучив опыт многих стран в исследовании «Опыт зарубежных стран в сфере развития депрессивных регионов», эксперт понял, что действенней работают интегрированные подходы.

Обучение и доступ к достойным рабочим местам

Важнейшим фактором, который способствует усугублению депрессивности регионов, является качество рабочей силы, отмечается в исследовании. Регионы, где большинство работников имеют низкую квалификацию, оказываются самыми уязвимыми во время технологических преобразований и роста конкуренции среди компаний.

Во многих странах развитие депрессивных регионов тесно связано с содействием росту предпринимательства и инноваций. Одним из первых шагов экономист называет широкое распространение образовательных программ, позволяющих местным жителям получить новые навыки, и профессиональную переквалификацию.

Параллельно государству предстоит работать над улучшением инфраструктуры и созданием приемлемых условий для жизни и ведения бизнеса, чтобы люди могли реализоваться там, где живут.

— Например, у нас приоритетом обозначено развитие IT-сектора. И сейчас формируются соответствующие центры обучения разработки программного обучения в регионах. Вроде бы, люди могут получить там новые навыки разработки программного обеспечения. Но где им эти навыки реализовать? Ехать туда, где есть компании-разработчики. Это приводит к оттоку переквалифицировавшегося населения в областные города и столицу или даже за границу, — говорит эксперт.

Отток населения снизится, когда в проблемных регионах появятся компании из той же IT-сферы и соответствующая инфраструктура, наладятся услуги связи.


Трансформация поддержки предприятий

В каждом регионе есть своя структура рынка. Там работают крупные эффективные или, наоборот, вносящие вклад в депрессивность региона, предприятия. В вопросе поддержки глубинки не обойтись без того, чтобы затронуть подход государства к управлению госсобственностью.

— Стоит определить, каким приоритетным предприятиям в этих регионах необходимо помогать. Если компания крупная, является стратегической для страны, то ей нужна поддержка. Но не столько финансовые вливания или помощь в борьбе с долгами, сколько та помощь, которая подтолкнет к повышению инновационного и технологического потенциала, — объясняет Олег Мазоль.

Внедрение инноваций скажется на реализации человеческого капитала и поможет привлекать людей из других регионов.

Как вариант поддержки госкомпаний экономист предлагает государству покупать патенты и предоставлять их в лизинг для внедрения новых технологий тем предприятиям, которые государство считает перспективными.

— Использование патентов поможет компаниям наращивать производство продукции, которая будет востребована, в том числе на зарубежных рынках. Получается целая цепочка. Государство купило патент и дало его в лизинг предприятию. Оно патент использовало, переобучило людей, внедрило технологию, заработало на этом и вернуло государству патент и плату за его пользование. А в регионе в это время генерируется дополнительная валовая добавленная стоимость, — говорит эксперт.

Он считает, что хороший эффект даст стимулирование частного бизнеса в разработке программ помощи депрессивным регионам.

— Например, IT-сектору в депрессивном регионе государство на пять лет дает бесплатный интернет. Если там есть специалисты, а также выгодные по сравнению с большими городами условия аренды помещений и налоговые ставки, тогда IT-компании не зачем ехать в областной город или Минск. Она работает в глубинке, ее работники − вкладывают полученные деньги, например, в строительство коттеджей и получение различных услуг, формируя спрос на определенные товары в конкретном регионе. На этой основе подключаются другие предприятия. Так получается замкнутый цикл, создаются рабочие места и растет вклад в экономику, − приводит пример Олег Мазоль.

Интегрированный подход и равные условия для бизнеса

Смысл поддержки, которая приводит к заметным результатам, в том, чтобы отойти от привычных регулярных безосновательных финансовых потоков, механизмов контроля из столицы, централизации принятия решений и госрегулирования.


− Также важно создать одинаковые условия работы для частных и государственных предприятий, и лучше отказаться от необоснованных льгот. Их имеет смысл предоставлять только инновационным отраслям. У всех остальных должны быть одинаковые ставки налогов, правовые условия. Это важно для того, чтобы не было дисбаланса между предприятиями, — считает Олег Мазоль.

Равные условия игры на рынке сформируют прозрачную среду, которая покажет потенциал региона и точки, способные дать экономический рост, на которые можно сделать упор.

− Построенная прозрачная структура будет сама себя регулировать и наращивать обороты, − добавляет эксперт.

Минску предстоит дать регионам больше простора для действий, чтобы они создавали условия для своего развития, исходя из видения ситуации изнутри – проблем региона и потенциала для роста. В частности, автор исследования считает, что локальные бизнес-ассоциации, которые будут появляться, смогут создавать центры поддержки предпринимательства, обучающие центры или бизнес-инкубаторы, взаимодействовать с местными властями, вносить вклад в инфраструктуру и общественную жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Рецепт реинкарнации от научного сотрудника центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля.
 
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