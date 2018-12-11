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Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года по версии "Forbes"

12.12.2018 09:16 — Разное | Ежедневник  
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Названы самые высокооплачиваемые писатели 2018 года по версии "Forbes"

Американский журнал "Forbes" составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира.

Возглавил рейтинг уже в десятый раз Джеймс Паттерсон — автор детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Его доход за год составил 86 млн долларов.

На втором месте – Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, возглавлявшая рейтинг в прошлом году. Ее доход составил 54 млн долларов. В США было продано 2,9 млн ее книг, она также получила доходы от работы парков развлечений, созданных по мотивам ее книг.

Третье место занял Стивен Кинг, который заработал 27 млн долларов.

По информации "Forbes", суммарно самые дорогие писатели заработали свыше 283 млн долларов и продали только в США более 24 млн экземпляров своих книг.

В ТОП-10 также попали автор "юридических" триллеров Джон Гришэм, детский писатель Джефф Кинни, автор мистических детективов Дэн Браун, публицист Майкл Вольф, автор любовных романов Нора Роберст, фантаст Рик Риордан и автор "Пятидесяти оттенков серого" Эрика Леонард Джеймс.

 
 
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Американский журнал "Forbes" составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира.
 
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