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Стратегия развития молодежной политики в Беларуси будет разработана в 2019 году

12.12.2018 09:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Стратегия развития молодежной политики в Беларуси будет разработана в течение 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщила проректор по международной и научно-методической работе Республиканского института высший школы (РИВШ) Людмила Кожуховская.

Стратегия развития молодежной политики в Беларуси будет разработана в 2019 году

11 декабря в РИВШ дали старт национальному проекту по разработке Стратегии государственной молодежной политики на 2020-2030 годы. «Для Беларуси это архиважно, в стране такого документа, как Стратегия развития государственной молодежной политики, не было. Настал тот день, когда для государства важно определить вектор дальнейшего развития молодежной политики, определить те сферы и области, где молодежи нужна поддержка, гарантии. С другой стороны, у молодого поколения тоже назрела внутренняя потребность создать свое собственное видение очередного десятилетия своей жизни», — отметила Людмила Кожуховская.

«Для Беларуси интеллектуальный потенциал, его сохранение в республике — это очень важная задача. Мы надеемся, что работа над стратегией пройдет в режиме общественного обсуждения. Поэтому планируется очень большое количество дискуссионных площадок по реперным точкам молодежной политики. Мы поговорим о семейных ценностях, духовности, доступе молодежи на рынок труда и другом. У нас не очень много времени. После этого сложится целая картина, и в Беларуси появится Стратегия развития государственной молодежной политики», — добавила проректор.

Тематические дискуссионные площадки по открытому обсуждению современного состояния, а также перспектив развития государственной молодежной политики на протяжении 2018-2019 годов будут работать как в реальном, так и в виртуальном формате. Тема пилотной дискуссии, которая проходит в РИВШ, — «Одаренная молодежь: возможности и угрозы». Участниками стали авторитетные эксперты, представители вузов, а также талантливая молодежь со всех регионов страны. Широкое общественное обсуждение актуальных вопросов и направлений развития молодежной политики позволит сформировать пакет предложений, который будет заложен в основу стратегии.

Информационные фото- и видеоматериалы будут размещены в медиапространстве: на канале Telegram, в социальных сетях, в YouTube. Подробную информацию можно узнать на сайте РИВШ.

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Стратегия развития молодежной политики в Беларуси будет разработана в течение 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщила проректор по международной
 
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