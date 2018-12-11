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Pornhub показал статистику за 2018 год: беларусы смотрят хентай

12.12.2018 09:56 — Разное | KYKY  
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Сайт для взрослых Pornhub опубликовал статистику за 2018 год. Судя по ней, беларусы любят хентай, разделение аудитории по полу у нас почти 50/50, а во всём мире очень часто ищут порно на основе игре Fortnite.

На следующей карте показано, какая доля аудитории из каждой страны − женская. В среднем по миру этот показатель составляет 29%, но в Беларуси, как можно увидеть, он немного ниже 50%.

Беларусы не засиживаются на сайте для взрослых. Зато украинцы по длительности визита занимают четвёртое место − 10 минут 26 секунд. А замыкают топ-20 россияне − 7 минут 48 секунд.

Многие пытаются найти порно со звёздами вроде Никки Минаж, Селеной Гомез, Дженнифер Лопес. Из списка селебрити, которых чаще всего «гуглят» на Pornhub, только на первом месте реальная актриса фильмов для взрослых. 

В преддверии праздников на сайте также показали данные по тому, как падает аудитория в канун Нового года. Аудитория из Италии, ЮАР, России, Бельгии и Швеции падает как минимум на 60%.

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Сайт для взрослых Pornhub опубликовал статистику за 2018 год. Судя по ней, беларусы любят хентай, разделение аудитории по полу у нас почти 50/50, а во всём мире очень часто...
 
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