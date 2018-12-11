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Нацбанк: Uber нарушает закон, когда расплачивается с юрлицами и ИП

12.12.2018 09:17 — Разное | KYKY  
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Нацбанк прислал Ассоциации беларуских банков сообщение о том, что схема расчётов Uber с транспортными компаниями незаконна. О проверке сервиса такси попросила сама Ассоциация пишет TUT.by. Вопрос не касался пользователей − речь только о перевозчиках. 

Как работает оплата Uber

Нидерландская компания Uber BL B.V. на договорной основе указывает услуги беларуским перевозчикам (ИП и юрлицам), чтобы те могли искать и выполнять заказы такси. Платёж в пользу Uber ML B.V. производят по безналу в беларуских рублях с помощью программы Uber, тем самым минуя расчётные банковские счета транспортных компаний. Потом нидерландская компания берёт своё вознаграждаение, а остальную сумму перечисляет в долларах беларускому перевозчику. А по информации кредитных организаций, до августа этого года перевозчикам переводили беларуские рубли.

Какой закон это нарушает

Правила проведения валютных операций (утвержедны Нацбанком 30.04.2004) − нельзя использовать иностранную валюту при расчётах между резидентами и физлицами за транспортные услуги. То есть нидерландская компания, переводя беларуским перевозчикам доллары, нарушает закон.

Подпункт 1.1 пункта 1 указа от 27.03.2008 №178 «О порядке проведения внешнеторговых операций» − договор между резидентом (беларуский перевозчик) и нерезидентом (нидерландская компания) оказанию услуг считается внешнеторговым договором, а награда от нерезидента являеся импортом. Как пишет Нацбанк, расчёты по таким договорам проводятся только со счетов импортёров. Значит, нынешняя схема расчёта Uber с беларускими перевозчиками незаконна.

Напомним, в июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.

 
 
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Нацбанк прислал Ассоциации беларуских банков сообщение о том, что схема расчётов Uber с транспортными компаниями незаконна. О проверке сервиса такси попросила сама...
 
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