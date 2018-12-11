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Стрельба в центре Страсбурга: есть погибшие и раненые
12.12.2018 09:55 — Разное | Ежедневник
11 декабря около 20:00 по местному времени в центре Страсбурга недалеко от Рождественской ярмарки мужчина открыл стрельбу по людям.
Городские власти пока официально подтвердили о троих погибших и 11 раненых, сообщили в эфире
Подозреваемым является 29-летний уроженец Страсбурга. Он занесен в список радикальных исламистов и преступников, угрожающих государственной безопасности. Задержать подозреваемого пока не удалось. Он скрылся на такси. В его поисках задействовано около 350 силовиков.
По информации телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.
В Страсбурге объявлен траур. По всей Франции после инцидента вводятся дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях. Усилен контроль на границах.
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11 декабря около 20:00 по местному времени в центре Страсбурга недалеко от Рождественской ярмарки мужчина открыл стрельбу по людям.
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