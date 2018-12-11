Стрельба в центре Страсбурга: есть погибшие и раненые





11 декабря около 20:00 по местному времени в центре Страсбурга недалеко от Рождественской ярмарки мужчина открыл стрельбу по людям.

Городские власти пока официально подтвердили о троих погибших и 11 раненых, сообщили в эфире "ОНТ".

Подозреваемым является 29-летний уроженец Страсбурга. Он занесен в список радикальных исламистов и преступников, угрожающих государственной безопасности. Задержать подозреваемого пока не удалось. Он скрылся на такси. В его поисках задействовано около 350 силовиков.

По информации телеканала BFMTV, французские власти рассматривают произошедшее как теракт.

В Страсбурге объявлен траур. По всей Франции после инцидента вводятся дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях. Усилен контроль на границах.