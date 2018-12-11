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Wi-Fi от МТС появился в 26 рейсовых автобусах Гродно

12.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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МТС оборудовал точками Wi-Fi 26 гродненских автобусов. Заказчиком выступил Гроднооблавтотранс. Автобусы с Wi-Fi теперь курсируют по междугородним и международным маршрутам. Их пассажиры могут пользоваться интернетом бесплатно.
 
Wi-Fi появился в автобусах, которые ходят между Гродно и Минском. Благодаря МТС комфортнее стали и поездки из областного центра до Ошмян, Островца, Лиды, Волковыска, Вороново, Новогрудка и Сморгони. Бесплатный интернет также доступен на международном маршруте, связывающем Гродно и Гданьск. Пользоваться Wi-Fi можно и при поездке из Гродно в украинскую Затоку.
 
– Появление Wi-Fi в транспорте позволяет повысить уровень комфорта во время поездки. Многие автобусные перевозчики начали предоставлять бесплатный интернет, создавая тем самым дополнительные удобства для пассажиров. Теперь можно проверить почту, послушать музыку или посмотреть ролики, пока находишься в пути, — отметили в МТС.
 
Для того чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно пройти идентификацию: при первом посещении пользователь автоматически перенаправляется на Портал авторизации, где требуется ввести номер мобильного телефона. 
 
После этого придет SMS с кодом для подключения. Сеть настроена таким образом, чтобы обеспечить комфортный серфинг одновременно всем пассажирам.
 
Годом ранее МТС запустил Wi-Fi на одной из остановок Гродно. Находится она по улице Дубко, 17 возле торгового центра OldCity. Бесплатным интернетом могут пользоваться местные жители и гости из других городов, иностранные туристы.
 
Теги: Гродно
 
 
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МТС оборудовал точками Wi-Fi 26 гродненских автобусов. Заказчиком выступил Гроднооблавтотранс. Автобусы с Wi-Fi теперь курсируют по междугородним и международным...
 
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