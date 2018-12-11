В Витебске на переходе такси сбило ребенка

В Витебске ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Наезд произошел 11 декабря, около 20.00, на улице Смоленской. 56-летний таксист, проехав перекресток улиц Правды и Смоленской, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 14-летнего ребенка.





В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.