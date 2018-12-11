Учитель с глобусом. Географ горецкой гимназии – о своей работе







Как развивать в учениках стремление познавать мир, любить его и сохранять, уметь творчески решать важные задачи, самостоятельно и критически мыс­лить, отстаивать свою точку зрения?

Эти вопросы мы обсудили с учителем географии высшей квалификационной категории из гимназии №1 Ларисой Шведовой.





«Важным считаю подготовить учащихся к жизни в условиях тех серьезных изменений, которые происходят в современном мире, формируя ключевые компетенции: ценностно-смысловые, коммуникативные, информационные, учебно-познавательные», — утверждает учитель.

Лариса Михайловна убеждена в том, что детям нужно больше давать самос­тоятельности в приобретении знаний. Ведь учитель не просто обучает своему предмету, а готовит всесторонне развитых личностей, способных адаптироваться к меняющимся социальным условиям жизни общества.

Педагог должен стимулировать учащихся к саморазвитию, создавать условия творческого роста и тем самым формировать у них познавательные интересы.

Безусловно, любая деятельность человека имеет определенную цель. Основная цель работы учителя географии — развитие творческих способностей школьников. Достижение ее позволяет решить многие задачи обучения: обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить учащихся к умению самостоятельно их пополнять, воплощать в жизнь научно-технические решения, дать высшим учебным заведениям хорошо подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть

выбранной специальностью.

Лариса Шведова работает учителем географии с 1992 года, а в гимназии — с 2001 года.

Участие в районных конкурсах «Учитель года», творческих и инновационных проектах — далеко не все вехи ее трудовой деятельности. Лариса Михайловна руководитель гимназического и районного методического объединения учителей географии. В настоящее время является участником инновационного проекта «Внедрение модели формирования методологической культуры учащихся в образовательном проекте».

Педагог участвовала в методическом фестивале «Инновации в образовании Могилевской области», проводила мастер-класс для коллег в институте развития образования, читала лекции перед слушателями курсов повышения квалификации.

Важный результат ее работы — это награды учеников. С 2008 года они получили 11 дипломов за результативность на третьем этапе республиканской олимпиады по географии, а на втором этапе их более 40. Один из ее выпускников И. Шкурганов учится на геолого-географическом факультете в Гомельском государственном университете.

Лариса Михайловна не только творческий педагог, но и активный участник районных мероприятий, концертов. Это добродушный и открытый человек, она всегда готова прийти на помощь.

Хочется пожелать Ларисе Михайловне ярких открытий, свершений, благополучия и новых творческих побед.

Татьяна Позднякова, куратор районного методического

объединения учителей географии