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Учитель с глобусом. Географ горецкой гимназии – о своей работе

12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Как развивать в учениках стремление познавать мир, любить его и сохранять, уметь творчески решать важные задачи, самостоятельно и критически мыс­лить, отстаивать свою точку зрения?

Эти вопросы мы обсудили с учителем географии высшей квалификационной категории из гимназии №1 Ларисой Шведовой.

 

Учитель с глобусом. Географ горецкой гимназии – о своей работе
Лариса Шведова и ученики 5 «Д» класса Дарья Заяц, Эдуард Габриелян, Дарья Осинцева и Кирилл Корнейков. Фото Михаила Левцова.

 

«Важным считаю подготовить учащихся к жизни в условиях тех серьезных изменений, которые происходят в современном мире, формируя ключевые компетенции: ценностно-смысловые, коммуникативные, информационные, учебно-познавательные», — утверждает учитель.

 

Лариса Михайловна убеждена в том, что детям нужно больше давать самос­тоятельности в приобретении знаний.  Ведь учитель не просто обучает своему предмету, а готовит всесторонне развитых личностей, способных адаптироваться к меняющимся социальным условиям жизни общества.

 

Педагог должен стимулировать учащихся к саморазвитию, создавать условия творческого роста и тем самым формировать у них познавательные интересы.

Безусловно, любая деятельность человека имеет определенную цель. Основная цель работы учителя географии — развитие творческих способностей школьников. Достижение ее позволяет решить многие задачи обучения: обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить учащихся к умению самостоятельно их пополнять, воплощать в жизнь научно-технические решения, дать высшим учебным заведениям хорошо подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть
выбранной специальностью.

 

Лариса Шведова  работает учителем географии с 1992 года, а в гимназии — с 2001 года.

 

Участие в районных конкурсах «Учитель года», творческих и инновационных проектах — далеко не все вехи ее трудовой деятельности. Лариса Михайловна руководитель гимназического и районного методического объединения учителей географии. В настоящее время является участником инновационного проекта «Внедрение модели формирования методологической культуры учащихся в образовательном проекте».

Педагог участвовала в методическом фестивале «Инновации в образовании Могилевской области», проводила мастер-класс для коллег в институте развития образования, читала лекции перед слушателями курсов повышения квалификации.

Важный результат ее работы — это награды учеников. С 2008 года они получили 11 дипломов за результативность на третьем этапе республиканской олимпиады по географии, а на втором этапе их более 40. Один из ее выпускников И. Шкурганов учится на геолого-географическом факультете в Гомельском государственном университете.

Лариса Михайловна не только творческий педагог, но и активный участник районных мероприятий, концертов. Это добродушный и открытый человек, она всегда готова прийти на помощь.
Хочется пожелать Ларисе Михайловне ярких открытий, свершений, благополучия и новых творческих побед.

Татьяна Позднякова, куратор районного методического 

объединения учителей географии

 


 
 
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  Как развивать в учениках стремление познавать мир, любить его и сохранять, уметь творчески решать важные задачи, самостоятельно и критически мыс­лить,...
 
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