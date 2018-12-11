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Тяжелые судьбы. В Горках отметили Международный день инвалидов

12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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«Мелодия добра» – так называлось районное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, которое прошло во вторник в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства.

 

Тяжелые судьбы. В Горках отметили Международный день инвалидов

 

Безмерного уважения, участия, внимания со стороны всего общества — от мала до велика, от руководителя до обычного рабочего, от соседа до просто прохожего — заслуживают люди с ограниченными возможностями. Их сила духа, целеустремленность — это пример для многих из нас. Они понимают, насколько дорога жизнь, какой бы она ни была. А ведь именно этой истины порой не хватает некоторым нашим согражданам.

Приветствовал присутствующих председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин. Он сказал, что со стороны власти к людям с ограниченными возможностями всегда было уважительное отношение. Руководство старается уделить им должное внимание, оказать необходимую помощь, создать приемлемые условия проживания. Также Сергей Леонович отметил, что лично у него к людям с ограниченными возможностями — особые душевные чувства. Их нелегкий путь он понимает не понаслышке. В его семье также были родные с тяжелыми судьбами.

 

Тяжелые судьбы. В Горках отметили Международный день инвалидов

 

Сергей Кулагин уверил участников мероприятия в том, что поддержка всегда будет рядом. И она может прийти не только от руководства района, центра социального обслуживания, общественных организаций, но и от меценатов, которых не так мало в нашем крае. И, конечно, уважение, внимание и доб­рое слово — лучшее лекарство и стимул к жизни для таких граждан.

Сергей Леонович пожелал всем крепкого здоровья, терпения, благополучия, радости от каждого дня и исполнения мечты.

 

Глава района также призвал, чтобы люди с ограниченными возможностями не стеснялись обращаться с вопросами к нему лично, председателям сельисполкомов, руководству общественных организаций, волонтерам либо через письма в редакцию. Каждый будет услышан.

 

Почетным гостем на мероприятии был председатель Могилевской областной организации РОО «Белая Русь» Вячеслав Шаршунов. Он, вспоминая период жизни, связанный с Горками, сказал, что весьма рад присутствовать в родном для его сердца городе, видеть жизнерадостных активных жителей, несмотря на их недуги. Было отмечено, что благодаря политике страны, утвержденным Президентом Александром Лукашенко социальным программам, в республике многое делается для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями (создаются условия без­барьерной среды, предоставляются путевки на санаторное оздоровление, определены льготы). Вячеслав Алексеевич выразил признательность людям с инвалидностью за их твердость духа, за стремление трудиться и быть включенными в жизнь общества.

Теплые и искренние слова в адрес приглашенных высказала председатель Горецкой районной организации ОО «БелОИ» Тамара Колтунова. В организации сегодня состоят около 250 человек. Все они, как большая семья, где каж­дому небезразлична жизнь другого человека. У всех, конечно, разная судьба, однако оптимизм и желание жить у них одинаково крепки.

 

Тяжелые судьбы. В Горках отметили Международный день инвалидов

 

Тамара Андреевна отметила, что сегодня в райисполком она приходит с чувством уверенности в том, что руководство района выслушает и поможет. Местная власть — это твердая опора для людей с инвалидностью. Такое доброе отношение дает надежду на благополучное завтра. Председатель РО ОО «БелОИ» поблагодарила за участие в жизни членов организации не только власть в лице Сергея Кулагина и Сергея Прудникова, но и постоянных помощников, спонсоров. Например, ОАО «Горецкое» постоянно выделяет овощи, а лесхоз — елочки к Новому году. И в этот раз организовать сладкий стол помогли Горецкий филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ООО «Стас интернешнл», магазины «Эльвира», «Лиана», «Диана», «Оазис». В приобретении подарков оказали содействие ОАО «Горецкая РАПТ», ОАО «Молочные горки», представители частного бизнеса «Никита и К», «Золотой теленок» и др. Всегда поддерживает организацию РО ОО «Белая Русь».

Ежегодно РО «БелОИ» проводит для своих членов мероприятия к праздникам. Школы города любезно предоставляют помещения, а учащиеся готовят концертные прог­раммы.

Тамара Колтунова рассказала, что в этот день ряды организации увеличились на два человека. За несколько часов до торжества к ней пришла супружеская пара, чтобы вступить в общество. Это Надеж­да и Василий Бедрягины. Выяснилось, что у них в этом году был 60-летний юбилей совместной жизни. Тамара Анд­реевна с радостью их поздравила и вручила памятные подарки.

Приятным моментом мероприятия стало поздравление юбиляров организации. Их более 30 человек. Среди них Лидия Котцова, которой исполнилось 95 лет, Лидия Зимовая (90 лет), 80-летние Вера Дмитриева и Валентина Дуброва, Василий Колтунов (75 лет). Им всем были подготовлены теплые подарки — пледы.

 

Тяжелые судьбы. В Горках отметили Международный день инвалидов

 

Хорошее настроение в этот день создавали воспитанники детской школы искусств и вокально-хорового мастерства, наролдный академический хор «Спадчына».  Они дарили всем прекрасные музыкальные и хореографические номера. В фойе была представлена выставка творческих работ членов ОО «БелОИ», которую с интересом рассматривали все гости.

В районе к Международному дню инвалидов было организовано более десятка мероприятий. Например, в РЦСОН прошли информационное бюро «Нам жизнь дана, чтобы любить», беседа о духовном совершенствовании «Искусство жить в согласии с собой».  А в ГУК «Горецкая районная библиотечная сеть» работала выставка «Возможности — ограничены, способности — безграничны». В УО «БГСХА» прошел семинар для студентов-инвалидов академии.

Кстати, весь декабрь в РЦСОН можно будет посетить выставку-продажу сувенирной продукции «Жизнь — творчество, творчество — жизнь». Все изделия изготовлены людьми с ограниченными возможностями, посещающими отделение дневного пребывания для инвалидов.

Людей на свете много, и все они разные. Однако любой человек, независимо от положения в обществе, семейного статуса и степени здоровья, если будет чувствовать по отношению к себе добрый посыл, понимание и поддержку общества, — будет уверенным в этой жизни. Так давайте будем добрее друг к другу. И тогда мир вокруг нас станет лучше.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова

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  «Мелодия добра» – так называлось районное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, которое прошло во вторник в детской школе искусств и...
 
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