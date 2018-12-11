В пятницу, 14 декабря, в камерном зале Несвижской детской школы искусств состоится концерт лауреата международных конкурсов Артема Шаплыбо (фортепиано).
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В Несвиже пройдет концерт лауреата международных конкурсов
12.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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В пятницу, 14 декабря, в камерном зале Несвижской детской школы искусств состоится концерт лауреата международных конкурсов Артема Шаплыбо (фортепиано).
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