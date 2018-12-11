Солдат, как тебе служится?

Десять вчерашних призывников прибыли для прохождения срочной военной службы в войсковую часть 55461, дислоцирующуюся в агрогородке Красный Берег. Пятеро из них призваны военным комиссариатом Жлобинского района.

Среди тех, кто стал в солдатский строй: Андрей Тимаков, Кирилл Татаринов – из Жлобина, Михаил Станиславов – из агрогородка Бобовка, Александр Ковалёв – из деревни Кабановка, Андрей Бобков – из деревни Мормаль. Все они после окончания учебных заведений работали на предприятиях и в организациях района. Перед отправкой молодых солдат в учебное подразделение, находящееся в Жодино, с ними встретился прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец. Он не оставил без внимания ни один вопрос, который может повлиять на прохождение службы. Среди них – семейное положение, взаимоотношения в армейском коллективе, бытовые условия и планы на будущее.

Григорий Севастьянович отметил: – Первые впечатления от общения с молодыми военнослужащими хорошие. Все они успели получить гражданскую специальность, понимают, что необходимо пройти службу в Вооружённых Силах, находятся в небольшом, крепком армейском коллективе. Бытовые условия – хорошие. В течение всего срока службы работники прокуратуры будут контролировать их быт и отношение к должностным обязанностям.

Николай СЕМЕНЕЦ.

Фото взято из интеренета в качестве иллюстрации.

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