|
Солдат, как тебе служится?
12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Десять вчерашних призывников прибыли для прохождения срочной военной службы в войсковую часть 55461, дислоцирующуюся в агрогородке Красный Берег. Пятеро из них призваны военным комиссариатом Жлобинского района.
Среди тех, кто стал в солдатский строй: Андрей Тимаков, Кирилл Татаринов – из Жлобина, Михаил Станиславов – из агрогородка Бобовка, Александр Ковалёв – из деревни Кабановка, Андрей Бобков – из деревни Мормаль. Все они после окончания учебных заведений работали на предприятиях и в организациях района. Перед отправкой молодых солдат в учебное подразделение, находящееся в Жодино, с ними встретился прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец. Он не оставил без внимания ни один вопрос, который может повлиять на прохождение службы. Среди них – семейное положение, взаимоотношения в армейском коллективе, бытовые условия и планы на будущее.
Григорий Севастьянович отметил: – Первые впечатления от общения с молодыми военнослужащими хорошие. Все они успели получить гражданскую специальность, понимают, что необходимо пройти службу в Вооружённых Силах, находятся в небольшом, крепком армейском коллективе. Бытовые условия – хорошие. В течение всего срока службы работники прокуратуры будут контролировать их быт и отношение к должностным обязанностям.
Николай СЕМЕНЕЦ.
Фото взято из интеренета в качестве иллюстрации.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять вчерашних призывников прибыли для прохождения срочной военной службы в войсковую часть 55461, дислоцирующуюся в агрогородке Красный Берег. Пятеро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)