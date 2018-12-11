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Кто и в каких случаях заплатит штраф за использование пиротехнических изделий?
12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Традиционно, с приближением Рождественских и новогодних праздников повышается спрос граждан на пиротехнические изделия.
В связи с этим активизируется деятельность юридических и физических лиц по их ввозу на территорию республики и дальнейшей реализации, в том числе и нелегальной. Продаваемая «с рук» продукция зачастую изготовлена кустарным способом и, соответственно, не имеет необходимых сертификатов и допусков к использованию. Статистика неутешительная: только в новогоднюю ночь и утром 1 января 2018 года в медицинские учреждения Гомельской области с различными повреждениями, полученными при использовании петард, за помощью обратились 5 человек.
Для предотвращения подобных происшествий в преддверии очередных приближающихся праздников сотрудники РОВД активизировали работу по пресечению фактов нелегальной торговли пиротехникой. В то же время лицам, которые собрались подзаработать, предлагая товар «из-под полы», следует знать, что согласно статьи 12.7 КоАП Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность) им грозит штраф от 245 до 1225 рублей, а индивидуальным предпринимателям – от 245 до 4900 рублей с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.
Несанкционированное использование гражданами пиротехнических изделий в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП Республики Беларусь). За такие действия предусмотрен штраф в размере от 49 до 735 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Если ребёнка задержат за стрельбу или запуск петард в общественном месте, то к административной ответственности по статье 9.4 КоАП Республики Беларусь (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) будут привлечены его родители. Статья предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 245 рублей.
Предостерегаю также любителей делиться своими знаниями и умениями в интернете. «Невинная» публикация в глобальной сети способов изготовления «простых хлопушек» влечёт ответственность в виде штрафа в размере от 245 до 1225 рублей или административный арест сроком до 15 суток.
Павел САВЧЕНКО,
начальник милиции общественной безопасности РОВД.
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Традиционно, с приближением Рождественских и новогодних праздников повышается спрос граждан на пиротехнические изделия. В связи с этим...
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