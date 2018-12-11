Кто и в каких случаях заплатит штраф за использование пиротехнических изделий?

Традиционно, с приближением Рождественских и новогодних праздников повышается спрос граждан на пиротехнические изделия.

В связи с этим активизируется деятельность юридических и физических лиц по их ввозу на территорию республики и дальнейшей реализации, в том числе и нелегальной. Продаваемая «с рук» продукция зачастую изготовлена кустарным способом и, соответственно, не имеет необходимых сертификатов и допусков к использованию. Статистика неутешительная: только в новогоднюю ночь и утром 1 января 2018 года в медицинские учреждения Гомельской области с различными повреждениями, полученными при использовании петард, за помощью обратились 5 человек.

Для предотвращения подобных происшествий в преддверии очередных приближающихся праздников сотрудники РОВД активизировали работу по пресечению фактов нелегальной торговли пиротехникой. В то же время лицам, которые собрались подзаработать, предлагая товар «из-под полы», следует знать, что согласно статьи 12.7 КоАП Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность) им грозит штраф от 245 до 1225 рублей, а индивидуальным предпринимателям – от 245 до 4900 рублей с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Несанкционированное использование гражданами пиротехнических изделий в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП Республики Беларусь). За такие действия предусмотрен штраф в размере от 49 до 735 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если ребёнка задержат за стрельбу или запуск петард в общественном месте, то к административной ответственности по статье 9.4 КоАП Республики Беларусь (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) будут привлечены его родители. Статья предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 245 рублей.

Предостерегаю также любителей делиться своими знаниями и умениями в интернете. «Невинная» публикация в глобальной сети способов изготовления «простых хлопушек» влечёт ответственность в виде штрафа в размере от 245 до 1225 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Павел САВЧЕНКО,

начальник милиции общественной безопасности РОВД.

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