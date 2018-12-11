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Гомельская ГАИ тестирует новую методику выявления нарушений с помощью видеокамер

12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гомельская ГАИ тестирует новую методику выявления нарушений с помощью видеокамер

Ноу-хау способа заключается в контроле на расстоянии. Обеспечить его позволяет доступная по нынешним временам электроника. А именно — видеокамера с возможностью передачи  данных  через интернет  и  ноутбук,  который будет принимать изображение. 
В  зависимости  от  обзора  камера крепится на столбе или устанавливается на треножном штативе. Запись транслируется в режиме онлайн. При этом сам экипаж находится вне зоны видимости — в нескольких сотнях метров от контролируемого перекрестка. Что не помешает сотрудникам  ДПС  остановить водителя и составить административный протокол по факту нарушения. 

— При этом наличие видеозаписи максимально упростит процесс доказывания, а спорных ситуаций между  водителями  и  инспекторами станет меньше, — считает командир второй роты батальона дорожно­-патрульной службы ГАИ УВД  Гомельского  облисполкома Валентин Коноплицкий. —  Попутно  мы  сможем  выявлять  и другие распространенные нарушения.  Такие,  как  непристегнутый ремень, разговоры водителя по  мобильному  телефону,  проезд на  красный  сигнал  светофора  и прочие. 

В отличие от стационарных приборов  видеофиксации  «Арена» использовать камеру можно будет на разных участках. Сейчас ее опробуют на оживленных перекрестках Гомеля, где чаще всего происходят наезды. Впрочем, проблема  актуальна  для  всего региона. Старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ  УВД  Гомельского  облисполкома Анна Ковалева приводит статистику за  одиннадцать месяцев: 

— Из­-за нарушения проезда пешеходных переходов на дорогах Гомельщины произошло 71 ДТП, в которых 4 человека погибли  и  67  получили  травмы различной степени тяжести. Кроме того, за аналогичное нарушение привлечено к ответственности  более  12  тысяч водителей. 

Пробное тестирование завершится в ближайшее время. По результатам будут сделаны выводы, а гомельская ГАИ подготовит свои предложения. 

Источник: sb.by

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Теги: Гомель
 
 
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Ноу-хау способа заключается в контроле на расстоянии. Обеспечить его позволяет доступная по нынешним временам электроника. А именно — видеокамера с...
 
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