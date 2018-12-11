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В Жлобинском районе ГАИ проведет комплекс профилактических мероприятий

12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе ГАИ проведет комплекс профилактических мероприятий

В период времени с 12.12 по 22.12.2018 на территории Жлобинского района будет проходить профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, водителями маршрутных транспортных средств.

Чаще всего выявляются следующие нарушения: превышение скоростных режимов, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, перевозка пассажиров сверх числа установленных мест, а так же управление транспортными средствами с техническими неисправностями и условиями, при наличии которых запрещается их участие в дорожном движении. 

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

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В период времени с 12.12 по 22.12.2018 на территории Жлобинского района будет проходить профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений...
 
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