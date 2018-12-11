В Восточной Антарктиде зафиксировано таяние ледников, хотя долгие годы регион считался стабильным и не был подвержен сильному влиянию климатических изменений. Об этом сообщает BBC.

Согласно данным, получаемым со спутников, льды вблизи береговой линии на востоке Антарктиды стали гораздо тоньше. Если подобная тенденция сохранится, в дальнейшем это приведет к серьезным последствиям. По оценкам специалистов, в указанной части материка достаточно воды, чтобы повысить уровень Мирового океана примерно на 28 м.

Ранее ученые установили, что антарктический ледник Тоттен - один из крупнейших в мире - стремительно теряет массу. По мнению исследователей, это происходит потому, что конечная точка ледника омывается теплым течением. До недавнего времени других существенных изменений в данном регионе не отмечалось. Однако новые спутниковые наблюдения дают основания полагать, что ледники вблизи Тоттен также начинают уменьшаться. Особенно активно этот процесс происходит в районе западной бухты Винсенс, на леднике Денман, а также у берега Георга VI в восточной части Антарктиды.

Наиболее явная потеря массы льда наблюдается в бухте Винсенс, где расположены ледники Адамс, Андервуд, Бонд и Вандерфорд. За 10 лет высота их ледяного покрова в среднем снизилась на 3 м, причем в последнее время темпы таяния ускорились в пять раз.

Источник: БЕЛТА.

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