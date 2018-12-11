Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений

В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter.

Для того чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt-чате и удерживать ее.

Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту. Отправить его можно как собеседнику, так и в группу.





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