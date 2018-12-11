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Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений
12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter.
Для того чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt-чате и удерживать ее.
Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту. Отправить его можно как собеседнику, так и в группу.
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В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter. Для того...
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