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Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений

12.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений

В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter. 

Для того чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt-чате и удерживать ее.

Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения составляет одну минуту. Отправить его можно как собеседнику, так и в группу.


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В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter.  Для того...
 
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