В Годылевском УПК прошла профориентационная встреча

В Годылевском учебно-педагогическом комплексе с учащимися 9-11 классов профориентационную встречу провел преподаватель Военной академии Республики Беларусь подполковник Александр Луцевич.

















Куда пойти учиться дальше? Над этим вопросом уже сейчас начали задумываться завтрашние выпускники школ. Выбор профессии – один из самых ответственных и сложных этапов в жизни каждого молодого человека. Ведь от этого будет зависеть не только их профессиональные, но и жизненные успехи. А профессия офицера предполагает перспективы. Прекрасный шанс занять достойное место в обществе.

Александр Луцевич рассказал школьникам, что сегодня высшее военное учебное заведение входит в число крупнейших вузов страны, а его основными задачами являются подготовка офицеров для Вооруженных Сил, а также других силовых структур, подготовка ученых и преподавателей в области военной безопасности государства, повышение квалификации и переподготовка кадров, в том числе на новые типы вооружения и техники. Акцентировал внимание и на особенностях обучения. Например, что оно в академии осуществляется только на дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета.

В академии созданы все условия, чтобы курсанты стали высокообразованными и всесторонне развитыми людьми. Занятия проводит квалифицированный профессорско-преподавательский состав, библиотека располагает более 600 тысячами экземпляров технической, специальной и художественной литературы, учебниками и учебными пособиями. Спортивная база оборудована современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. Во время обучения курсанты дополнительно проходят программу подготовки водителя категории «С».

Кстати, будущие офицеры находятся на полном государственном обеспечении.

Кого готовят на факультетах

Основными структурными подразделениями академии являются одиннадцать факультетов, семь из которых принимают абитуриентов со «школьной скамьи». К ним относятся: общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения.

Как стать курсантом

Для поступления в Военную академию необходимо до 1 апреля года поступления обратиться в военный комиссариат по месту жительства и пройти отбор, в ходе которого оценивается состояние здоровья, уровень физической подготовки, профессионально-психологическая пригодность и т.д.

Определение уровня общеобразовательной подготовки проводится в форме централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, математике и, в зависимости от специальности, еще по истории Беларуси и физике.

Зачисление абитуриентов в Военную академию проводится на основе общей суммы баллов, указанных в сертификатах централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь, по предметам вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.