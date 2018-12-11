Российский «робот Борис» оказался человеком в костюме

На Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле показали робота, который на самом деле оказался человеком в костюме. Об этом пишет TJournal.



Изображение: Россия 24 / YouTube.com / TJournal

В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под «Skibidi». Борису посвятили часть сюжета журналисты «Вести Ярославль», назвавшие его «самым современным роботом».

Однако показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов. Например, почему робот выглядит так, как будто внутри него сидит человек, и почему у него не видно ни одного датчика?

Позже выяснилось, что «Борис» — это костюм для человека «Робот Алеша». Продавцы «Алеши» заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

Кроме того, в официальном Twitter-аккаунте «Вести-Ярославль» есть пост, на котором видна шея аниматора внутри костюма.

Первый день работы форума «Проектория» открыли 6 авторских уроков лучших педагогов России https://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un — Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 11 декабря 2018 г.