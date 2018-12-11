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7 тысяч порций кофе и 55 тысяч литров воды: минский ЧЕ-2019 по фигурному катанию в цифрах

12.12.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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С 21 по 27 января 2019 года Минск впервые примет чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках. Участвовать в нем будет более 100 спортсменов, среди которых сильнейшие представители европейских стран. Как это будет — в цифрах.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Reuters via TUT.BY

Вместе со спортсменами приедут тренеры и обслуживающий персонал — всего около 500 человек. Соревнования будут освещать около 150 иностранных журналистов. Работать на мероприятиях будут около 200 волонтеров, включая иностранных.

Отдел подготовки льда будет работать на площадке с 4 утра до 12 ночи. Спортсмены планируют тренироваться и выступать на льду с 6 утра до 10 вечера. За время официальных тренировок и соревнований спортсмены, их персонал, а также персонал «Минск-Арены» выпьют около 7 тысяч порций кофе.

Для чемпионата будут использованы 2 ледовые площадки — основная и тренировочная арены общей площадью 3600 квадратных метров. Для заливки понадобится 54 000 литров подготовленной с помощью специальных фильтров и реагентов воды. Чтобы придать льду нужный фоновый цвет, будет использовано 600 килограммов краски. Символику чемпионата на лед будут в течение 3 дней наносить 2 бригады по 8 человек.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки, а закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

Когда: с 21 по 27 января.

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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С 21 по 27 января 2019 года Минск впервые примет чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках. Участвовать в нем будет более 100 спортсменов, среди которых...
 
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