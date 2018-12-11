Стрельба в Страсбурге: трое погибших, 12 раненых. Нападавшего ищут

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На площади Клебер стоят несколько машин скорой помощи. Правообладатель иллюстрации: GETTY IMAGES





[center]Силы безопасности выведены на улицы в центре Страсбурга. Правообладатель иллюстрации: GETTY IMAGES





Центр города остается оцепленным. Правообладатель иллюстрации: GETTY IMAGES

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